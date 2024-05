Suzana Gullo, esposa de Marcos Mion, se pronuncia após boatos de suposta traição do apresentador

Marcos Mion, apresentador da TV Globo, foi alvo de rumores nas redes sociais, após internautas apontarem suposto affair com a atriz Débora Nascimento. Em meio à polêmica, a esposa dele, Suzana Gallo, fez um pronunciamento sobre o caso na noite de quarta-feira (29). "Com a oração de São Bento nos protegendo sempre, 'beba tu mesmo o teu veneno'. Amém."

O comentário foi feito em uma publicação do marido, com quem é casada há cerca de 20 anos e tem três filhos. Inicialmente a publicação no Instagram, com uma foto dos dois em Londres, no Reino Unido, dizia: "Gente, 2024! Todo mundo sabe que não dá pra acreditar em tudo que falam na internet! Não foi a primeira fofoca, nem será a última. Seguiremos sempre juntos".

Porém, algum tempo depois, ele alterou o texto para três corações e um adendo: "(mudei a legenda pro que interessa! Vibrar sempre na energia do amor verdadeiro!)".

Entenda o caso

Os boatos sobre a traição iniciaram após o portal LeoDias compartilhar que um "famoso apresentador" estaria tendo um caso com uma atriz durante uma viagem para Curaçao, ilha do Caribe.

Com essa informação, os internautas foram buscar quem poderia ser, e descobriram publicações de Mion e Suzana que poderia estar relacionada com a história. No entanto, nada foi confirmado e segue sendo apenas especulação até o momento.