Vencedor do BBB, Davi diz estar morando em apartamento emprestado e adia faculdade de Medicina

O vencedor do BBB 24, Davi Brito, revelou que pretende investir o dinheiro do prêmio do reality em construção de casas para aluguel e venda. Em entrevista ao O Globo, o ex-brother afirmou que está sendo "bem assessorado financeiramente".

"Quero investir em imóveis, construção de casas para alugar e vender. É uma área que não para de crescer no Brasil e no mundo. É um dos investimentos que pretendo fazer. Eu tenho todo o suporte, consultoria. Estou sendo bem assessorado financeiramente para saber investir, aplicar e obter o retorno esperado", disse o ex-motorista de aplicativo.

Por enquanto, Davi afirmou que mora com a família em um apartamento emprestado por um anônimo.

"A gente mora em um apartamentozinho que foi cedido para nós de forma anônima durante um tempo, até nos estabilizarmos. As casas onde vamos, que são comentadas pelo pessoal, são de aluguel mesmo. A gente aluga para veranear, passar só o fim de semana, descansar mesmo", explicou o campeão do BBB 24.

Veja também Zoeira Davi desmente própria mãe sobre ter sofrido infartos quando era mais novo Zoeira Davi, do BBB 24, diz que usou dinheiro de doações para viajar até o RS: 'não tinha condições'

Medicina fica para 2025

Na entrevista ao O Globo, Davi também afirmou que ainda pretende estudar Medicina, que foi um dos prêmios que ele conquistou no programa, mas que ele só deve investir nisso em 2025, para aproveitar as oportunidades do pós.

"Acredito que a faculdade ficará para o ano que vem, porque neste ano pretendo aproveitar todas as oportunidades. Pós-'Big Brother' foi uma agonia, muitas agendas cumpridas. Agora, estou descansando um pouquinho. Logo deve sair algo sobre as publicidades. Vai ser uma surpresa para muitas pessoas. Estava sendo muita correria, eu não estava tendo tempo. Mas estou conversando e fechando com muitas marcas", garantiu.

Além disso, Davi revelou que pretende explorar outros projetos, como um possível programa de culinária, por exemplo. "Quero agregar coisas positivas, que tragam coisas boas para a sociedade. Falar sobre educação, racismo, assuntos que a humanidade precisa. Os projetos estão sendo estudados", compartilhou.