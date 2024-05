Davi, do BBB 24, diz que usou dinheiro de doações para viajar até o RS: 'não tinha condições'

O vencedor do BBB 24 Davi Brito disse em entrevista que usou o dinheiro das doações que pediu para o Rio Grande do Sul para comprar passagens e se deslocar até o estado. Anteriormente, ele havia dito em sua rede social que as passagens foram doadas por uma empresa.

“Inicialmente, pedi pix para as pessoas porque realmente ainda não tinha condições financeiras de ir para o Rio Grande do Sul com os meus próprios meios. Mas consegui uma boa arrecadação. Consegui ajudar muitas pessoas, fornecendo alimentação, água mineral e outros suprimentos necessários para que não passassem fome ou necessidade”, disse o ex-motorista de aplicativo que ganhou cerca de R$ 3 milhões no BBB ao jornal O Globo.

“Distribuí colchões, alimentação, água mineral. Fizemos compras para ajudar as bases e unidades de saúde que estavam precisando. É algo que eu gosto de fazer. É amar o próximo como nós mesmos. E foi isso que me incentivou. Eu ajudei em tudo: trabalhando, cozinhando, entrando em barcos para salvar vidas, distribuindo mercadorias”, disse ainda sobre seu trabalho voluntário.

Após sua declaração, Davi passou a ser criticado nas redes sociais. “Ele comprando passagem, pagando hospedagem com o dinheiro dos trouxas”, escreveu um. “É muito sem noção falar abertamente assim”, disse outra pessoa.