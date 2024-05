Ana Paula Renault acusa Davi, do BBB 24, de fazer 'turismo de tragédia' no Rio Grande do Sul

O ex-BBB e campeão da 24ª edição do programa Davi Brito viajou ao Rio Grande do Sul para se tornar voluntário no trabalho para auxiliar as vítimas das chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul. Entretanto, Ana Paula Renault, também ex-BBB, criticou o baiano por tomar uma atitude dessa forma, definida por ela como "desordenada". Segundo a jornalista, ele está fazendo "turismo de tragédia".

A ex-BBB rebateu o comentário de um internauta por meio das redes sociais nesta quinta-feira (9), que afirmava que ela estava levantando uma "hipótese horrível" sobre Davi. "Qual hipótese que eu levantei? Que ele mentiu sobre os voos, pediu Pix para financiar a viagem, sem falar a destinação, e ainda está lá fazendo turismo de tragédia para produzir conteúdo?", questionou ela.

Ana Paula citou as últimas ações de Davi nas redes, uma delas quando o rapaz divulgou o próprio PIX para os seguidores no intuito de fazer doações ao estado gaúcho. Além disso, Davi ainda se contradisse ao citar que teria ganho passagens aéreas, mas logo depois afirmou que teria comprado a própria passagem.

"Você sabe que as cidades no sul estão com racionamento de água? Que ir para a região de forma desorganizada, sem se cadastrar, só tumultua? Estou em contato direto com pessoas na linha de frente. Dá para ajudar de onde estamos de forma honesta. Uma coisa é se solidarizar, outra é explorar tragédia. Um verdadeiro absurdo", declarou Ana Paula.

Legenda: Ana Paula divulgou opinião no próprio perfil no X, antigo Twitter Foto: reprodução/Twitter

A apresentadora continuou a própria opinião citando que é preciso pesquisar formas corretas de se tornar voluntário no RS neste momento. Segundo ela, o relato é baseado no pedido recebido por alguns seguidores por meio das redes sociais.

"A região está com racionamento de água, infraestrutura toda abalada. Se você quer ser voluntário, pesquise como. Entre em contato direto com os abrigos, não é só chegar e ir tumultuando ainda mais as cidades", completou a ex-BBB ao também disponibilizar um link com mais informações.