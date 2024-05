Davi, do BBB, volta a se posicionar após críticas por ajudar vítimas das enchentes no RS

A presença de Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil (BBB) 24, no Rio Grande do Sul, ainda é motivo de críticas. O baiano voltou a Salvador para ver a mãe, Elisângela Brito, neste domingo (12) de Dia das Mães, e rechaçou que teria ido embora do Estado gaúcho por ter sido hostilizado pelos moradores.

"O povo quer me derrubar a qualquer custo mesmo. Só voltei para casa para ver minha mãe. O povo publicou que fui hostilizado. Mentirosos! O povo do Rio Grande do Sul me recebeu muito bem", disparou Davi em uma transmissão ao vivo nas redes sociais neste domingo.

O ex-BBB também destacou que deve voltar para o Rio Grande do Sul na próxima quarta-feira (15). Na última semana, o ex-motorista de aplicativo viajou para o Estado com doações, e chegou a disponibilizar o próprio PIX para angariar fundos para serem utilizados na tragédia.

"Vou para São Paulo, e de lá volto para o Rio Grande para ajudar, porque sou do povo. Só vim ver minha mãe e resolver coisas pessoais, mas vou voltar para descer mais carretas com doação para Canoas (RS)", disse.

Davi publica homenagem para mãe

Já em Salvador, Davi Brito utilizou as redes sociais para homenagear Elisângela Brito. Na legenda da publicação onde os dois aparecem juntos, o ex-BBB pontuou que a mãe teve "papel extraordinário" na sua vida.

"Mãe, nesta data tão especial, quero expressar o quanto sua presença é significativa em minha vida. Seu amor é como um raio de sol que ilumina os dias mais sombrios e sua força é como uma rocha que me sustenta nos momentos de dificuldade. Ao longo dos anos, tenho testemunhado sua dedicação incansável, seus sacrifícios silenciosos e seu coração generoso", escreveu.

"Você é a personificação do amor incondicional, da paciência infinita e da sabedoria que transcende o tempo. Cada conselho dado com carinho, cada sorriso compartilhado e cada lágrima enxugada são testemunhas do seu papel extraordinário como mãe. Hoje, celebro não apenas o Dia das Mães, mas a grandiosidade do seu ser, que moldou minha jornada de maneira única e inesquecível", completou Davi.