Dona Déa expõe doação de R$ 1 milhão de Luciano Huck ao Rio Grande do Sul

Dona Déa Lúcia expôs, neste domingo (12), a doação milionária de Luciano Huck às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. O apresentador enviou R$ 1 milhão ao estado. O Domingão com Huck iniciou falando da tragédia que acomete o estado gaúcho. Dona Déa revelou o dinheiro enviado pelo apresentador para incentivar doações de mais ricos.

"Tem muita gente rica que é pão dura. Luciano Huck doou R$ 1 milhão. Eu espero que essas pessoas que têm dinheiro coloquem a mão no bolso e façam a mesma coisa", disse ao vivo.

Veja também Zoeira Glória Maria é homenageada pela filha no Dia das Mães: ‘466 dias sem você’ Zoeira Governo britânico alerta Netflix sobre exposição de privacidade de pessoas reais em 'Bebê Rena'

O apresentador, por sua vez, pedindo para que as doações não parem. "Faço com muito gosto e, se precisar, faço de novo. O conselho ajuda, o exemplo arrasta. Quem puder doar, que doe", pediu.

Huck disse ainda que cogitou ir ao Rio Grande do Sul, mas acreditava que a presença dele pudesse mais atrapalhar que ajudar.

Os artistas gaúchos Carmo Dalla Vecchia, Vitória Strada, Júlio Andrade, Ravel Andrade, Leona Cavalli, Cintia Dicker, Tainá Muller, Sílvia Pfeifer, Marcelo Cosme e Michel Teló estão no palco do Domingão. Pedro Scooby e Lucas Chumbo que atuaram no resgate irão contar como foram os dias no Rio Grande do Sul, após o futebol.