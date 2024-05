Governo britânico alerta Netflix sobre exposição de privacidade de pessoas reais em 'Bebê Rena'

O Governo do Reino Unido alertou a Netflix sobre potenciais problemas judiciais para o streaming por conta da minissérie "Bebê Rena", que expõe casos de stalking.

Um projeto de lei para monitorar e garantir a privacidade de pessoas reais envolvidas em produções lançadas por plataformas de streaming está sendo discutida no país.

"Bebê Rena" poderia provocar algum imbróglio jurídico para a Netflix por se basear na experiência pessoal de Richard Gadd, que inclusive protagoniza a produção.

Todavia, a suposta mulher que teria inspirado a stalker da minissérie pode processar a plataforma caso prove ter tido a privacidade violada pela produção.

Devido ao sucesso da série, fãs passaram a apontar a advogada escocesa Fiona Harvey como inspiração para a personagem Martha, que interpreta a stalker.

A mulher, inclusive, declarou em entrevista ao talk show britânico Piers Morgan Uncensored, transmitido no Youtube, que o autor e ator da série é "psicótico" e que a série mostra muitas "mentiras".

O projeto de lei, no entanto, ainda não foi publicado, estando ainda sob avaliação.

As informações são da Folha de S. Paulo, com base em declarações do porta-boz do governo britânico ao site Deadline. A Netflix foi procurada pelo veículo, mas não respondeu.