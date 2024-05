Davi, do BBB 24, deixa o RS e promete prestar contas: ‘Não precisa mais fazer doação no meu PIX'

Ex-BBB e campeão da 24ª edição do reality, Davi Brito afirmou que está retornando a Salvador, após viajar para o Rio Grande do Sul para se tornar voluntário no auxílio às vítimas das enchentes. O anúncio foi feito nas redes sociais, durante transmissão ao vivo no sábado (11).

“Estou retornando para minha casa, porque eu tenho algumas coisas pessoais para resolver. Mas, logo em seguida, eu vou estar retornando para o Rio Grande do Sul, onde estaremos também colaborando mais uma vez para ajudar as pessoas que estão realmente precisando. Por esse intervalo, não precisa mais fazer doação no meu PIX”, explicou.

Davi tem recebido doações na própria conta bancária, ação que foi alvo de críticas. Por conta disso, o ex-BBB afirmou que vai prestar contas de tudo que foi arrecadado. O baiano tem publicado fotos em frente a caminhões com donativos, além de vídeos fazendo as entregas.

“Não se preocupem, vou estar colocando lá nos meus stories todos os recibos e os boletos que eu comprei, as compras que eu fiz, prestando contas a vocês de tudo que eu comprei. Tudo aqui na transparência, não tem enrolação. Vou estar mostrando aí como foi utilizado o dinheiro. Cada coisinha que eu comprei eu vou mostrar para vocês, para não ter nenhuma conversa com meu nome”, comentou.

POLÊMICA

Após anunciar a viagem ao Rio Grande do Sul, Davi Brito foi criticado por Ana Paula Renault, também ex-BBB. A jornalista definiu a atitude como "desordenada" e alegou que ele estaria fazendo "turismo de tragédia".

Ana Paula rebateu o comentário de um internauta por meio das redes sociais na quinta-feira (9), que afirmava que ela estava levantando uma "hipótese horrível" sobre Davi. "Qual hipótese que eu levantei? Que ele mentiu sobre os voos, pediu Pix para financiar a viagem, sem falar a destinação, e ainda está lá fazendo turismo de tragédia para produzir conteúdo?", questionou ela.

“Quanto mais as pessoas me criticam, Deus tem sido meu refúgio e minha fortaleza e tem me colocado de pé pra ajudar essas pessoas que estão carentes de doações. Beijos para vocês que ao invés de tá colaborando, tá só aí digitando e falando de mim. Vou ajudar quem precisar”, chegou a publicar Davi nas redes sociais.