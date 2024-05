Enquete A Grande Conquista: parcial aponta quem deve ficar na votação da terceira Zona de Risco

Os participantes Hadad e Lucas de Albú devem permanecer na mansão de A Grande Conquista 2, da Record TV, conforme aponta a parcial da enquete do Diário do Nordeste, no início da tarde desta quinta-feira (30). Na Zona de Risco, eles disputam a preferência do público com Vinigram.

Na votação, 54.95% dos leitores escolheram Hadad, em seguida vem Albú com 27.32%. Até o momento, Vinigram é o com o menor percentual: 17.73%. Isto indica que ele deve ser o conquisteiro eliminado do reality show nesta noite. Continue votando na enquete!

Foto: reprodução

A terceira Zona de Risco foi finalizada nessa quarta-feira (29), após disputa da Prova da Virada. O resultado oficial da berlinda será exibido logo mais, no programa ao vivo.

FORMAÇÃO DA ZONA DE RISCO

Na noite de terça (28), os donos da mansão Hideo e Lucas de Albú não entraram em consenso. Na ocasião, o primeiro disse que cederia para o lado do segundo, já que não teve "fair play" e ele "joga sujo". Então, acabou indicando Cel para a terceira zona da fase da mansão do reality show.

Em seguida, os participantes tiveram que decidir qual dos donos deveria ir para a berlinda. Lucas de Albú recebeu mais votos e ocupou o segundo lugar.

Então, os conquisteiros indicaram quem da mansão deveria finalizar a versão preliminar da zona, e indicaram Hadad — que recebeu seis votos.

Por fim, a apresentadora Rachel Sheherazade anunciou que Bruno tinha o poder do programa do Faro e podia anular os votos de dois participantes. Então, ele escolheu anular os votos de Guipa em Rambo e de Brenno em Kaio.

Nessa quarta-feira, Cel, Lucas de Albú e Hadad disputaram a Prova da Virada. O influenciador japonês levou a melhor na disputa, se livrou da berlinda e indicou Vinigram para seu lugar na zona.