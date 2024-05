Nick Pasqual, ator de 'Rebel Moon', é preso acusado de esfaquear namorada mais de 20 vezes

Sob acusação de esfaquear a ex-namorada Allie Shehorn entre 20 e 30 vezes, o ator Nick Pasqual foi preso na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela foi encontrada por uma amiga após o ataque no seu quarto, em estado crítico. Ele fugiu do local e foi detido na fronteira entre o México e os Estados Unidos, no Texas.

Os dois trabalharam no filme Rebel Moon, dirigido por Zack Snyder: ele, como ator, ela, como maquiadora. Shehorn também participou de projetos como Garotas Malvadas e Babylon, enquanto Pasqual já esteve na série How I Met Your Mother, entre outros.

A promotoria do Condado de Los Angeles informou que Allie já havia entrado com uma ordem de restrição contra Pasqual três dias antes do ataque. O motivo foi que ele invadiu a sua casa durante a madrugada.

“Nosso escritório, incluindo nosso Escritório de Serviços às Vítimas, estende nosso apoio e recursos a Allie enquanto embarca na longa e difícil jornada de cura do trauma físico e emocional infligido a ela de violência doméstica. Garantiremos que o indivíduo responsável por este ato flagrante seja responsabilizado pelas suas ações", afirmou o promotor distrital George Gascón.

O caso na Justiça

Pasqual foi acusado de tentativa de homicídio, de roubo residencial de primeiro grau com pessoa presente e de agressão contra cônjuge, coabitante, noivo, namorado, namorada ou pai de filho. O conjunto pode lhe levar à prisão perpétua.

Os serviços de saúde nos Estados Unidos são pagos, então amigos iniciaram uma vaquinha online para ajudar Allie a cobrir os custos hospitalares. Ela precisou ser submetida a várias cirurgias, incluindo uma para reparar tendões rompidos no braço direito e outra para fechar feridas no pescoço.