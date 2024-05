CAPTEI: Novo Mayú - uma celebração de sabores e profissionalismo

A noite de terça-feira, 28, foi marcada por uma celebração especial, reposicionando o restaurante-escola do SENAC e reafirmando o conceito do Mayú.

Após passar por um processo de reforma, o Mayú reabriu suas portas com o compromisso de formar profissionais qualificados e fortalecer o setor gastronômico.

Legenda: Equipe Senac - Mayú Foto: LC Moreira

Por lá, cozinha brasileira contemporânea e toda uma ambientação que prestigia artesãos cearenses.

Localizado no 4º andar do edifício na Av. Des. Moreira n. 1301, o Mayú, como sempre, traz novidades através de sua turma de aprendizes. Um vidro transparente separa a cozinha do salão. Porém, há troca de sentidos entre clientes, aprendizes e chefs da alta gastronomia . Uma experiência única de descobertas que envolve, poderia assim dizer, os novos três "S" do sistema Fecomercio: o Serviço, o Saber e o Sabor, prazeres gastronômicos do novo momento do restaurante.

Legenda: Raquel Holanda, Emerson Fernandes, Tainessa Rodrigues, Wellington Muniz, Débora Sombra, Alec Moreira e Reinaldo Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Fernando e Débora Sombra Foto: LC Moreira

Legenda: Débora Sombra e Maurício Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Fernando e Rachel Filismino Foto: LC Moreira

Legenda: Maurício Junior, Débora Sombra, Jeritza Gurgel e Bosco Couto Foto: LC Moreira

Legenda: Débora Sombra e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela e Jeritza Gurgel e Bosco Couto Foto: LC Moreira

Legenda: Ítalo Borges e Izakeline Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Fernando, Cláudia Brilhante, Débora Sombra e Maurício Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Paola Zanoteli, Christiane Caldas e Luciana Yarzon Foto: LC Moreira

Legenda: Jackson Braga e Roberto Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Pompeu Vasconcelos, Débora Sombra, Cláudia Brilhante e Maurício Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Mayron Freitas, Lucas e Neto Rodrigues e Pedro Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Elizabeth e Hemann Hesse Foto: LC Moreira

Legenda: Débora Sombra e Jackeline Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Emanuelle Coelho, Aniele Gurgel, Helena Félix e Karina Farani Foto: LC Moreira

Legenda: Paola Zanoteli, Christiane Caldas, Vanessa Santos e Luciana Yarzon Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Everton Furtado e João Portela Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Holanda, Emerson Fernandes, Tainessa Rodrigues, Wellington Muniz, Débora Sombra, Alec Moreira, Reinaldo Pinheiro e Paulo Cazadeval Foto: LC Moreira

Legenda: Débora Sombra e Equipe do Mayú Foto: LC Moreira