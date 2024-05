Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (30)

A novela 'Cheias de Charme' desta quinta-feira (30) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Máslova percebe o interesse de Otto em Penha.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta quinta-feira

Máslova percebe o interesse de Otto em Penha. Lygia comenta com Penha que Elano descobriu um segredo muito sério sobre Sarmento. Brunessa implica com Humberto. Máslova exige que Ivone minta para Otto. As patroas se reúnem na casa de Chayene para a reunião da Liga. Conrado repreende Elano por chegar tarde ao escritório. Ivone fala de Penha para Otto, que fica pensativo.

Laércio é dispensado por Chayene. Rosário não consegue se concentrar no ensaio. Heraldo dá um ultimato em Inácio por causa de Rosário. Otto convida Penha para ir a um recital. Fabian presenteia Rosário com um violão. Inácio pensa no que Heraldo lhe disse. Lygia não consegue o emprego. Inácio procura Rosário e fica arrasado ao vê-la cantando com Fabian.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.