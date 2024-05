Roberto de Carvalho lamenta um ano da morte de Rita Lee: 'Tanto amor não pode terminar em dor'

O músico Roberto de Carvalho, 71, viúvo de Rita Lee, lamentou o um ano da morte da roqueira, nesta quarta-feira (8). Pelo Instagram, o artista compartilhou uma foto antiga tirada com a esposa, com quem foi casado por 27 anos.

"Sangra meu coração e depois, por favor, me acalma. Traga de volta minha alma. Atenua essa vontade de partir. Tanto amor não pode terminar em dor. Vou juntar muita coragem para a última viagem até você. Até sempre, meu amor", escreveu Roberto na legenda da publicação.

Rita Lee morreu aos 75 anos em maio de 2023 após passar pelo tratamento contra um câncer de pulmão, diagnosticado em 2021. Ela deixou três filhos fruto do relacionamento com Roberto de Carvalho: João, Bento e Antônio.

Veja também Verso Rita Lee e Roberto de Carvalho: um amor de mais de 46 anos, três filhos e muitos discos Verso Veja 10 frases e tuítes de Rita Lee para celebrar o legado da rainha do rock

Parceria com o marido

A parceria musical com o esposo teve início em 1976. Juntos foram cinco álbuns: Rita Lee e Roberto de Carvalho (1982), Bombom (1983), Rita e Roberto (1985), Flerte Fatal (1987) e Rita Lee & Roberto de Carvalho "Perto do Fogo" (1990), além das muitas turnês e da parceria no palco até o último show.