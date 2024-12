Ana Castela é a única mulher entre os 10 artistas mais ouvidos do Spotify Brasil em 2024

A sertaneja Ana Castela, 21, é a única artista mulher entre os dez nomes mais ouvidos do Spotify Brasil em 2024. Dados solicitados pela coluna à plataforma revelaram que ela disputou o "Top 10" com uma dupla sertaneja e nomes do funk.

Conforme levantamento do app, Henrique e Juliano foram os artistas mais ouvidos do Brasil em 2024.

Ranking dos artistas mais ouvidos do Spotify Brasil em 2024:

Henrique & Juliano MC Ryan SP Ana Castela Mc IG MC PH Jorge e Mateus Zé Neto e Cristiano Gusttavo Lima Luan Pereira Filipe Ret

Os dados referentes à dupla Henrique e Juliano se consolidam ainda mais pois eles são donos dos dois álbuns mais ouvidos da plataforma do ano: “To Be (Ao Vivo em Brasília)” e “O Céu Explica Tudo (Ao Vivo)”.

Desempenho de Ana Castela foi premiado duas vezes neste ano

A cantora brilhou na 25ª edição do Grammy Latino e consolidou posição como uma das maiores representantes do gênero ao vencer a “Melhor Álbum de Música Sertaneja” com o DVD “Boiadeira Internacional”, responsável por hits como “Lua”, “Solteiro Forçado” e “Fronteira”.

Deste álbum, nove faixas são de autoria do empresário dela, Rodolfo Alessi, que está ao lado da cantora desde o início da trajetória

Também neste ano, pela primeira vez, a Billboard Brasil premiou uma artista no WME Awards com a chancela da Billboard US. O renomado evento é uma premiação brasileira voltada exclusivamente para mulheres e tem se tornado uma plataforma essencial para promover e valorizar as artistas que se destacam no País. Para 2024, Ana Castela foi a escolhida como “Artista do Ano”.

Apesar do grande êxito, a sertaneja ainda não chegou com agenda de shows forte a algumas regiões do País, como o Nordeste. E isso é algo que precisa ser trabalhado com mais atenção em 2025.