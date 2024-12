CAPTEI: Um Encontro Exclusivo com Letícia Linton: Joias e Inspiração na Beira Mar de Fortaleza

Na tarde de terça-feira, 03 de dezembro, o elegante apartamento de Sarah Philomeno, estrategicamente localizado na Beira Mar de Fortaleza, tornou-se o cenário de um evento intimista e sofisticado. A empresária recebeu seletos convidados para um exclusivo cocktail de Natal, tendo como estrela principal a designer de joias paulista, Letícia Linton.

Conhecida por suas criações diferenciadas que associam elegância e contemporaneidade, Letícia Linton trouxe à Fortaleza não apenas suas brilhantes joias, mas também sua expertise como life coach. Durante o evento, que se estendeu das 15h às 20h, Letícia ofereceu um talk especial intitulado "Reconecte com o seu poder pessoal", abordando temas de autoconfiança e crescimento pessoal que ressoaram com os presentes.

A tarde reservou momentos de expectativa e surpresa, com o sorteio de uma das cobiçadas joias de Letícia Linton e um exclusivo colar de mesa, também assinado pela designer. A atmosfera era de amizade e conexão.

Além do glamour e da rede de networking potencializada pelos convidados do evento, a tarde também teve um propósito filantrópico, reforçando o compromisso de Sarah Philomeno com causas sociais. Parte das vendas das joias durante o evento foi destinada à Associação Regional da Caridade de São Vicente de Paulo do Ceará, destacando a importância da responsabilidade social atrelada ao luxo.

Essa tarde de glamour, inspirações e boas ações deixou marcas. Sarah Philomeno, em mais uma articulação impecável, conseguiu proporcionar não apenas um espaço para encontros e diálogos, mas também um momento de valorização do poder pessoal e da generosidade.

Veja alguns momentos captados por LC Moreira:

