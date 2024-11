Jaques Morelenbaum e Ricardo Bacelar lançam 'Aracati', álbum inspirado pelo litoral cearense

Uma parceria entre o músico, compositor e arranjador carioca Jaques Morelenbaum e o multi-instrumentista, compositor e produtor cearense Ricardo Bacelar chegou às plataformas de música nesta sexta-feira (29). Com dez faixas inéditas, nove delas instrumentais, o álbum “Aracati” foi elaborado durante uma curta temporada dos dois artistas na cidade-tema do disco, no litoral Leste do Ceará, e tem como destaque canções como “Falésias” e “Quando a Noite Vem”.

Segundo a dupla, as dunas e o mar de Aracati não foram apenas o cenário das gravações, mas também grandes inspirações para o trabalho. Durante uma semana, Bacelar e Jaques trabalharam juntos, com um piano elétrico e o cello, para compor três músicas novas e pensar em novas versões par outras que já existiam, mas ainda não tinham sido gravadas. Na semana seguinte, os dois artistas se dedicaram às gravações do disco no Jasmin Studio, em Fortaleza.

Além das belezas naturais do Ceará, outra referência para o trabalho foi a obra do músico Egberto Gismonti, principal inspiração para a música “Fogueira” – que ganhou videoclipe oficial também nesta sexta, disponível no YouTube.

O álbum dos dois artistas marca nova fase de uma parceria musical que começou em 2022, na gravação do álbum “Andar com Gil”, projeto de Delia Fischer e Ricardo Bacelar. Na ocasião, Morelenbaum fez uma participação na música “Prece”, que conta com o próprio Gilberto Gil.

Em 2023, Morelenbaum se uniu novamente a Bacelar para gravar a canção “O Meio do Mundo”, single do artista cearense. O carioca também fez uma participação no álbum “Donato”, de Leila Pinheiro e Ricardo Bacelar, lançado em setembro deste ano.

Para ouvir

Álbum “Aracati”, de Jaques Morelenbaum e Ricardo Bacelar

Disponível nas plataformas de áudio