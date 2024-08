Leila Pinheiro e Ricardo Bacelar lançam versão acústica e inédita de 'Lugar Comum', de João Donato

Uma nova versão do clássico de João Donato, "Lugar Comum", chega ao público por meio de uma delicada parceria entre a cantora Leila Pinheiro e o cantor e multi-instrumentista Ricardo Bacelar. Com estreia nesta sexta-feira (23), a versão resgata o repertório do pianista brasileiro, morto em 2023, e que completaria 90 anos neste mês.

O single evidencia detalhes do conceito do novo álbum da dupla, chamado "Donato", que vai apresentar versões acústicas das canções de João Donato, gravadas no Jasmin Studio, em Fortaleza.

“Esta foi a primeira música que gravamos e ela inaugurou a estética do álbum, que percorre caminhos harmônicos diferentes. A faixa foi gravada ao vivo, voz e piano: fizemos três takes e a interpretação da Leila ficou muito forte, foi emocionante”, disse Ricardo Bacelar.

A parceria do cantor com Leila ocorreu após um convite dele para, juntos, mergulharem nas canções de Donato. O rearranjo buscou manter a poesia da letra de Gilberto Gil, privilegiando a melodia do pianista já falecido.

Confira o clipe

Desbravando novos arranjos

O novo álbum "Donato" chegará às plataformas em setembro e terá 12 canções, incluindo:

“A Rã”;

“Verbos do amor”;

"Naturalmente”;

“Flor de Maracujá”

Além disso, terá participação de Jaques Morelenbaum no cello, que contribuiu em arranjos do projeto e tocará em algumas faixas.

“Para mim foi um imenso desafio visitar a obra do Donato da forma como a gente fez, ‘descontruindo’ o que havia em termos de arranjos, de concepção. Olhei para as canções e me joguei nelas, sem rede de apoio: acho que o Donato iria gostar imensamente, porque de fato viramos diversas canções do avesso”. Leila Pinheiro Cantora

Bacelar e Leila Pinheiro já tinham trabalhado juntos na gravação de “Bye Bye Brasil” (Menescal/Chico Buarque) no álbum “Nós e o Mar”, e no single “Semente da Maré” (Guilherme Arantes).

Single “Lugar Comum”

Onde: ouça aqui