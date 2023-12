Ricardo Bacelar e Leila Pinheiro inauguram parceria com versão de música de Guilherme Arantes “Semente da Maré (Canção do refugiado)” já está disponível nas plataformas de música e também em videoclipe no YouTube

Escrito por Redação , 12:36 - 08 de Dezembro de 2023 Atualizado às 12:37