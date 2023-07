João Donato, um dos pioneiros da Bossa Nova, morre aos 88 anos

O músico João Donato morreu na madrugada desta segunda-feira (17), no Rio de Janeiro. A notícia foi confirmada pela família do artista. Ele esteve internado nos últimos meses em decorrência de uma série de problemas de saúde.

Um dos principais nomes da bossa nova, João Donato foi parceiro de outros expoentes do movimento, como João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Dick Farney. Jazz, samba e ritmos caribenhos se misturaram na música do acreano que iniciou carreira ainda na adolescência, aos 15 anos, acompanhando Altamiro Carrilho.

Legenda: O primeiro disco de João Donato, “Chá Dançante – Donato e seu Conjunto” (1956) teve direção artística do maestro estreante Tom Jobim Foto: Instituto João Donato /Divulgação

A influência do jazz ficou forte em sua vida durante a passagem pelos Estados Unidos, onde morou entre as décadas de 1959 e 1972, e tocou com artistas como Chet Baker. Na volta ao Brasil, ele se consolidou como um dos principais artistas de sua geração.

Cantor e compositor, o artista assina uma série de sucessos da MPB, dentre elas, parcerias com Gilberto Gil em "Emoriô" e "A Paz". Foi também parceiro de Chico Buarque, Caetano Veloso, Aldir Blanc, Cazuza, Arnaldo Antunes, Joyce, João Bosco, Emílio Santiago, entre outros intérpretes e letristas.

Músicas mais importantes da carreira de João Donato