Festival Choro Jazz tem programação gratuita com shows em Fortaleza e Jericoacoara

São 15 anos desde que o primeiro Choro Jazz foi realizado. De lá para cá, a iniciativa não só cresceu, como se tornou querida e aguardada pelo público. Fortaleza e Jericoacoara são as próximas cidades a sediar o evento, com programação totalmente gratuita e caprichada.

Na Capital, as atividades, compreendendo oficinas e shows, acontecem neste sábado (30) e domingo (1º), no anfiteatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Samuel Rocha e grupo, com o espetáculo “Bordando o 7”, são os primeiros a subir ao palco, às 19h.

Os músicos apresentarão o resultado de um belíssimo trabalho amadurecido por grandes músicos cearenses, a exemplo de Clayton Gomes, Ray Douglas, Paulo Maurício, Lauro Viana e Igor Ribeiro.

Legenda: Roberto Menescal e Leila Pinheiro apresentam o show "No Balanço da Bossa" Foto: Washington Possato

Em seguida, às 20h, será a vez de Theresa Rachel e Rebeca Câmara. O encontro entre duas das mais aplaudidas violonistas, cantoras e compositoras cearenses terá participação da cavaquinista Brenna Freire. Juntas, elas protagonizarão o espetáculo “Compositoras Brasileiras”.

A primeira noite encerra com o guitarrista Armandinho Macedo, o percussionista Marco Lobo e o pianista Yacoce Simões, no show “Retocando Gil e Caetano”, ode a dois dos maiores cantores e compositores brasileiros.

O melhor da música instrumental

No domingo, por sua vez, a programação tem início com Mimi Rocha Quarteto, reunindo o próprio Mimi, Herlon Robson (voz e teclado), Nélio Costa (contrabaixo) e Adriano Azevedo (bateria). O panorama é forte, com nomes de referência na cena do Ceará.

Legenda: Mimi Rocha Quarteto, com o próprio Mimi e outros músicos, são presença confirmada no evento Foto: Karla Samara Magalhães

Às 20h, Paulo Sérgio Santos (clarinete), Maurício Carrilho (violão) e Pedro Amorim (bandolim), integrantes do grupo O Trio, darão o tom da energia, em ritmo de retomada dos trabalhos.

Por fim, Roberto Menescal e Leila Pinheiro apresentam o show “No Balanço da Bossa”, fruto da parceria de décadas, registrada em especiais audiovisuais e levada ao palco no Brasil e no exterior, inúmeras vezes, sempre com muito suingue, musicalidade e emoção.

Também em Jeri

O roteiro de espetáculos em Jericoacoara inicia em 3 de dezembro e segue até dia 8. Os shows acontecerão na praça principal da cidade, com livre acesso e pé na areia. O grande destaque vai para Lia de Itamaracá, homenageada do festival nesta edição.

Além dela, abrilhantarão os olhos e ouvidos do público nomes como Nonato Lima, Nayra Costa e Marcio Resende Sexteto, Trio Júlio, Armandinho Macedo, Jorge Helder, Lula Galvão, entre outros.

Legenda: Paulo Sérgio Santos (clarinete), Maurício Carrilho (violão) e Pedro Amorim (bandolim), integrantes do grupo O Trio Foto: Divulgação

“Tem muito craque”, resume o idealizador e a curador do festival, Antônio Ivan Capucho. “O Brasil, graças a Deus, é um celeiro de genialidades da música. Vai pintando a ideia e a gente vai colocando cada um na programação de forma muito natural”.

Ele dá ênfase ao apoio dado pela Petrobras e do Ministério da Cultura para a realização da iniciativa, e diz que a importância dela é grande porque oportuniza que grandes músicos possam conviver juntos entre si e com o público, trocando ideias e elevando o nível do debate.

“Misturar Samuel Rocha, Theresa Rachel, Rebeca Câmara e Brenna Freire, por exemplo, com Maurício Carrilho, Armandinho, Leila Pinheiro e Mimi Rocha têm uma importância muito grande. É uma troca de experiências maravilhosa. Isso não tem preço, poder conviver e dividir o palco com os próprios ídolos”.



Serviço

Festival Choro Jazz

Neste sábado (30), a partir das 17h, e domingo (1º), a partir das 18h, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema), em Fortaleza. Em Jericoacoara, na praça central, de terça (3) a domingo (8), a partir das 20h30, com exceção do domingo, quando os shows começam às 19h30. Entrada franca em todos os shows e oficinas. Mais informações: redes sociais e site do evento

Programação de shows em Fortaleza

Sábado, dia 30/11

19h - Samuel Rocha e grupo, com o espetáculo "Bordando o 7"

20h - Theresa Rachel e Rebeca Câmara, com participação de Brenna Freire, no espetáculo "Compositoras Brasileiras".

21h - Armandinho Macedo, Marco Lobo e Yacoce Simões, no show "Retocando Gil e Caetano"

Domingo, dia 01/12

19h - Mimi Rocha Quarteto

20h - Grupo O Trio

21h - Roberto Menescal e Leila Pinheiro, no show "No Balanço da Bossa"

Programação de shows em Jericoacoara

Sábado, dia 30/11

20h30 - Vanessa Moreno com o espetáculo "Solar", participação de Pedro Martins

22h - Grupo A Cor do Som

Domingo, dia 01/12

19h30 - Armenina do Coco de Fulô, de Jeri

20h30 - Jota P e Grupo

22h - Lia de Itamaracá e Banda Ciranda do Mundo