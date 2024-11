Jorge Aragão cancela show e é internado no RJ com colecistite aguda

O cantor Jorge Aragão cancelou o show que faria na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro, neste fim de semana, devido a um quadro agudo de colecistite, uma inflamação na vesícula biliar. O artista era previsto para encerrar as comemorações do Dia Nacional do Samba, no domingo (1º).

Em comunicado enviado à imprensa na noite dessa quinta-feira (28), a assessoria do compositor informou sobre o estado de saúde dele.

Jorge Aragão tem 75 anos e foi internado no Hospital São Lucas Copacabana, onde passou por uma bateria de exames. Nesta sexta (29), o cantor publicou um vídeo em suas redes sociais para comentar que precisará passar por uma cirurgia na próxima segunda (2) para a retirada da vesícula.

Cantor diz que sente desconforto há três anos

"Senti umas pontadas no estômago e tive enjoo, também. Minha vesícula já tem quase três anos que está tentando fazer graça comigo", disse o artista, acrescentando que o órgão terá de ser arrancado para ele "continuar essa trajetória tão bonita".

"Daqui a pouco estou de volta. Não adianta pedir para que eu não dê susto para ninguém porque sou o primeiro a me assustar. Graças a Deus, estou bem", concluiu ele, tranquilizando os seguidores.

O que é colecistite aguda?

A colecistite aguda consiste em uma inflamação da vesícula biliar, que geralmente ocorre devido à obstrução do duto cístico provocada por um cálculo. A dor é intensa e constante no abdômen superior.

Segundo o Manual MSD de Saúde para a Família, cerca de 95% das pessoas com colecistite aguda têm cálculos biliares.