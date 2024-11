Veja dicas de decoração de Árvore de Natal e montagem com bolas, laços e fitas

Começou a contagem regressiva e falta, oficialmente, menos de um mês para o Natal. Hoje, quero te ajudar na montagem da sua árvore. Para começar, não desanime se ela for aquela bem magrinha e cheia de buracos aparentes. Aqui, te mostro inspirações com direito a antes e depois impressionantes. Tem truque especial e dicas valiosas para ter esse efeito de árvore cheia e bem decorada.

Festão é indispensável

O festão é a primeira dica. Você o compra no metro no mesmo material da sua árvore, por isso, observe o tipo de folhagem artificial do seu pinheiro na hora de fazer a compra. Há opções aramadas, indicado para árvores mais robustas que suportam o peso e os sem arame, ótima opção para árvores mais delicadas.

Legenda: Antes da árvore decorada por Juliana Rabelo, cheia de espaços a serem preenchidos Foto: Juliana Rabelo

Passo a passo para decorar árvore de Natal com festão

O papel do festão é preencher os espaços vazios da sua árvore, pois com ela toda folhosa, vai ficar mais prático decorar e o efeito visual é lindo. Depois de colocar o festão, vá dando voltas com o pisca-pisca, sem esquecer que o fio dele deve ter o tom da sua árvore. Para árvore branca, fio branco, para árvores verdes, o fio é verde. Regra simples que faz a diferença no resultado final.

A ideia é que o pisca-pisca fique camuflado na sua árvore sem fios aparentes. Ao ir dando a volta com ele, encaixe na parte de dentro os fios deixando apenas as luzinhas mais sobressaltadas. Repita o processo de uma ponta a outra, lembrando de deixar o plug próximo a tomada para ligar no final.

Como ampliar o comprimento da árvore de Natal

Agora, sua árvore está pronta para ser decorada, mas tem um truque especial se você quiser disfarçar o pé dela. Há quem goste de colocar as clássicas saias ou mesmo um cesto. Amo as propostas, mas ganhou meu coração a ideia de usar um festão aramado para dar o efeito de continuidade dela até o chão, similar as de shopping. Observe como fica bonita a chique dessa forma.

Legenda: Muito vermelho e toque de branco nessa árvore montada por Juliana Rabelo Foto: Juliana Rabelo

Tendência de cores de Natal para 2024

Com a base feita, é hora de espalhar os adornos. É importante escolher uma cartela de cores para sua árvore, pois deixa tudo mais harmônico. Este ano, o vermelho, dourado e branco são as cores tradicionais e mais usadas. O vermelho tem sido a base dos adereços como bolas, laços, flores e fitas em maior quantidade, enquanto o dourado e branco entram nos detalhes.

Legenda: Árvore no estilo gringo da Nercília do @imaginaeucomprando tem enfeites grandes Foto: Nercília Silva

Entre as tendências dessa temporada, estão as bolas. Isso mesmo. As clássicas bolas de Natal estão em alta e nos mais variados tamanhos: 10, 15, 20 e até 30cm compondo uma mesma árvore de Natal.

Bolas estão em alta

As bolas podem vir espalhadas decorando a árvore ou também em cachos. Nessa segunda técnica, usa-se um fio de nylon ou arame para enfileirar as bolas para depois colocar na árvore numa espécie de cascata de uma ponta a outra, sabe?

Legenda: Juliana Rabelo

Os laços também estão roubando a cena nos mais diversificados tamanhos e materiais. Vale fazer um laço simples com fita de cetim ou até um mais elaborado duplo com a fita aramada. Inclusive, já anota essa dica para seu laço ficar perfeito: fitas aramadas o deixa mais arrumado e bonito.

Qual seu estilo?

Legenda: Coloquei cerejeiras no topo e uma foto da nossa família pra deixar a decoração ainda mais afetiva Foto: Acervo Pessoal

Se a sua dúvida é como distribuir os enfeites, te mostro nessas ideias que há várias formas e estilos. Escolha um que se identifique mais e se inspire. Uma tendência bem grinfa é usar enfeites grandes em unidade preenchendo os espaços.

Existe também as árvores decoradas só com bolas ou só com laços, como também com um mix dos dois e toques de flores de bico de papagaio. Assim como há os enfeites em miniatura, algo super afetivo que me lembra árvores que minha mãe montava na infância.

Legenda: A árvore da Nercília do @imaginaeucomprando é no modelo nevado e recebeu as cores vermelho e branco como destaque Foto: Nercília Silva

É importante ter harmonia e coordenação nas cores? Muito! Mas o Natal vai além e a montagem da árvore é uma tradição aqui em casa com direito a família com meias temáticas, chocolate quente e música natalina. Natal é família, é encontro, é celebração. Anote as dicas sem prescindir da magia desse momento. Inspire-se!

Legenda: Minha árvore de Natal deste ano com enfeites grandes em unidade e laços duplos Foto: Acervo pessoal

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora