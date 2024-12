Leilão da Receita Federal tem skate elétrico, smartphone, tablet e motocicleta; veja como participar

A Alfândega da Receita Federal vai realizar um leilão virtual com mercadorias apreendidas ou abandonadas na próxima terça-feira (10). Os lotes contam com bebidas, azeite, bolsas, óculos, tablets, skate elétrico, smartphones, motocicletas e caminhões.

Os interessados podem participar por meio do Sistema de Leilão Eletrônico, disponível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). É preciso ter uma conta gov.br com nível de confiabilidade Prata ou Ouro.

Veja também Negócios Banco do Nordeste homenageia jornalista Egídio Serpa, primeiro vencedor do Prêmio BNB Negócios Nem só de vento e sol vive o setor de energia no Ceará: quais são os desafios para 2025

As propostas serão recebidas até as 18h da próxima segunda-feira (9). A sessão para lances deve acontecer às 10h do dia 10 de dezembro.

Até sexta-feira (6), os produtos podem ser analisados nos locais de visitação montados em Salvador. Os endereços, datas e horários foram divulgados no edital.

A Receita Federal informou que sobre os lotes arrematados incidirá ICMS. Os licitantes têm 30 dias para retirar os produtos.

Caso não seja efetuado o pagamento, será aplicada multa de 20% sobre o valor mínimo. O pagamento deve ser realizado por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), não sendo aceitos depósitos ou transferências para contas de terceiros.