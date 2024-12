'Cresce Ceará' mostrará 6ª feira avanços do agro e da indústria

Terá dois painéis o “Cresce Ceará”, evento que, na próxima sexta-feira, 6, das 8 às 12H30, no Hotel Gran Marquise, reunirá empresários da indústria e da agropecuária cearenses para um debate – promovido pelo Sistema Verdes Mares, BNB e Enel Ceará – sobre os avanços da economia estadual nos últimos 30 anos e sobre a perspectiva para os próximos 30.

O primeiro painel exporá as causas que transformaram, nas últimas três décadas, o agro do Ceará, que saiu da idade da pedra para tornar-se moderno, tecnológica e inovador. O segundo painel mostrará como a indústria cearense está mobilizada para a transição energética, investindo na geração de energias renováveis, incluindo o Hidrogênio Verde.

No painel dedicado ao agro, o foco dos debatedores privilegiará a fruticultura, o algodão e a pecuária leiteira. Sobre o primeiro tema, falará o empresário Luiz Roberto Barcelos, sócio e diretor de Assuntos Institucionais da Agrícola Famosa, maior produtora e exportadora mundial de melão; sobre o Projeto Algodão, cujo objetivo é o de retomar o protagonismo do Ceará na cotonicultura nacional, o expositor será Sérgio Armando Benevides, gerente de compras de algodão das empresas Têxtil União (em Maracanaú) e Valença Têxtil (em Valença-BA), ambas do empresário Mário Araripe. Benevides é coordenador do Comitê de Algodão da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT) e presidente do Conselho de Ética da Câmara de Algodão.

Sobre a pecuária leiteira e seu extraordinário avanço – o que foi possível graças a investimentos privados na tecnologia, na inovação e na melhoria genética do rebanho, falará o consultor Raimundo Reis, especialista na matéria – ele é zootecnista e doutor forragicultura, sendo consultor em fazendas há 25 anos e tendo experiência na concepção e elaboração de Projetos Econômico-Financeiros de médias e grandes empresas no Brasil e no exterior.

Fernando Franco, agropecuarista com fazenda de produção em Redenção, na Região Metropolitana de Fortaleza, disse à coluna que o “Cresce Ceará” é um evento que “chega no exato momento em que a indústria e o agro cearenses revelam sua força e seu prestígio político”.

Ele lembrou que, ao longo dos últimos 30 anos, “muita coisa aconteceu, incluindo a participação dos empresários e das empresas cearenses nas grandes feiras internacionais, entre as quais a Fruit Logistica, de Berlim, na Alemanha, considerada a maior do mundo, realizada anualmente no mês de fevereiro de cada ano, e a Fruit Attraction, de Madri, que se realiza em outubro na capital da Espanha”.

Franco lembrou que não somente o setor da hortifruticultura e das plantas ornamentais cuidou de conhecer e importar as novas tecnologias, mas outros ramos do agro, como a pecuária, que está hoje no mesmo patamar tecnológico dos grandes centros brasileiros produtores de leite. Exemplo disto é a Fazenda Flor da Serra, cujos novos e gigantescos estábulos oferecem às vacas leiteiras o mesmo conforto que há nos estábulos das fazendas gaúchas, paranaenses e catarinenses

“A carcinicultura é outro exemplo que pode ser citado. Ela também cresceu e alcançou o estágio atual depois que Cristiano Maia, do Grupo Samaria, e Gentil Linhares, do Grupo Bomar, foram ao estrangeiro e de lá trouxeram conhecimento e tecnologia que aplicaram em suas empresas”, disse Franco.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária (Faec), Amílcar Silveira, citou o caso da Itaueira Agropecuária, grande empresa cearense fundada por Carlos Prado e hoje comandada pelo seu filho Tom Prado.

“Ela produz melão, melancia, uva sem caroço, mel de abelha, pimentão colorido e sucos de fruta com a marca Rei em suas fazendas de produção no Ceará, na Bahia e no Piauí e que, neste momento, investe de novo para voltar a produzir melão e melancia no Ceará em área livre da mosca da fruta, o que a credencia para retomar suas exportações, que foram suspensas desde o momento em que entrou em colapso o fornecimento de água em sua área de produção em Aracati. No seu novo projeto, esse problema estará resolvido pelo uso de água do subsolo extraída de poço profundo. Mas o consumo de água será o mínimo possível, pois a Itaueira usará o sistema de gotejamento controlado por microssensores, uma inovação tecnológica”.

O “Cresce Ceará”, como se observa, será, digamos assim, uma torrente de atualizadas informações sobre os últimos 30 anos de história do agro e sobre o futuro próximo da indústria estadual cearense.

O governador Elmano de Freitas abrirá o evento, que terá, também, a palavra do presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, principal organismo financiador do desenvolvimento econômico da região nordestina – o Ceará no meio.

Também falará o presidente da Enel Ceará, José Nunes, que revelará os investimentos que sua empresa está fazendo para ampliar e melhorar os serviços de sua empresa em toda a geografia cearense.

O “Cresce Ceará” será aberto aos empresários do agro e da indústria, às autoridades do governo estadual e federal e aos representantes da academia.