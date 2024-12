ExpoCariri reunirá 500 mulheres do agro em Barbalha

Na próxima sexta-feira, a Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec) promoverá em Barbalha a primeira ExpoCariri, uma feira e exposição agropecuária e agroindustrial que mostrará, até o dia 8, domingo, tudo o que produzem no campo os 25 municípios da região, cuja área abrange o Sul do estado.

Amílcar Silveira, presidente da Faec, que organiza o evento, confirmou ontem notícia desta coluna, segundo a qual todos os estandes da ExpoCariri foram comercializados mais de 30 antes do seu início, “o que revela a força do agro caririense”, como ele fez questão de ressaltar.

Para fazer a ExpoCariri, a Faec recebeu o apoio da Federação das Indústrias (Fiec), que terá grande estande no qual apresentará o que já fizeram, o que estão fazendo e o que farão o Sesi, o Senai e o IEL naquela região do Ceará. Outro organismo que, desde o início, dá suporte ao evento é o Sebrae-Ceará, um tradicional parceiro da Faec. Alci Porto, diretor técnico do Sebrae, justificou esse apoio, dizendo:

“Em primeiro lugar, trata-se de feira e exposição organizadas pela Faec, o que já garante a seriedade, a objetividade e o pleno sucesso do evento; em segundo lugar, é um acontecimento que, durante três dias, mobilizará toda a liderança do agro com atuação no Sul do Ceará, uma região em crescente e visível desenvolvimento econômico e social; e em terceiro lugar, será a rara oportunidade de os agropecuaristas caririenses mostrarem o que produzem”.

O Sebrae-Ceará terá um estande na ExpoCariri.

Com o mesmo entusiasmo de Alci Porto, manifestou-se também o empresário agropecuarista e industrial Cristiano Maia, presidente da Camarão BR, entidade que representa o interesse de toda a cadeia produtiva da carcinicultura nacional. El disse:

“A ExpoCariri, que tem a marca da Faec, é mais um evento para exibir a força do agro, que, no Sul do Ceará, tem um futuro muito promissor com a implantação do Projeto Algodão do Ceará, ao qual já aderiram produtores de Mato Grosso. Na minha opinião, é digno de nota e merece aplauso o trabalho da Faec de replicar nas principais regiões do estado o êxito da Pecnordeste. Um evento assim estimula não só as lideranças da agropecuária do Cariri, mas também das demais áreas cearenses”.

Na mesma linha, Gentil Linhares – que comanda o Grupo Bomar, com atuação no Ceará, Piauí e Maranhão, onde tem fazendas que produzem e comercializam soja, camarão e tilápia – elogiou a Faec pela ideia de realizar a ExpoCariri, dando ao evento objetivo semelhante ao da Pecordeste, que é o de mostrar para o público a riqueza do agro do Ceará.

“Na ExpoCariri, o que será apresentado é o que os caririenses produzem, e não é pouca coisa”, comentou Gentil Linhares, na opinião de quem “são eventos como esse que dão musculatura ao nosso setor, que hoje é forte graças à sua união e ao trabalho da Faec, permanentemente focado na defesa do produtor rural”, completou Linhares.

Por sua vez, Sílvio Carlos Ribeiro, secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), destacou que a ExpoCariri mereceu o apoio do Governo do Estado porque seus objetivos estão em linha com as ideias e a ação do governador Elmano de Freitas e do secretário Salmito Filho.

Para o secretário Sílvio Carlos Ribeiro, o Cariri tem merecido atenção do Governo e tanto é verdade que a SDE se prepara para implantar em Barbalha o Centro de Desenvolvimento da Cultura Protegida, que será construído na mesma área da antiga e desativada usina de açúcar. O cultivo protegido – sob estufas – é hoje a tecnologia mais utilizada pela hortifruticultura do mundo. No Ceará, ela se desenvolve em alta velocidade na Chapada da Ibiapaba, onde já ocupa uma área superior a 600 hectares.

No Cariri, mais precisamente no Sítio Barreiras, onde se localiza a maior fazenda de produção de banana do Nordeste, o empresário Fábio Régis já utiliza a cultura protegida para produzir hortaliças. O resultado tem sido tão bom que ele pretende ampliar seu investimento, ampliando sua área de estufas, segundo informa o secretário Sílvio Carlos Ribeiro.

Durante a ExpoCariri, haverá o Encontro de Mulheres do Agro e o Encontro dos Jovens do Agro do Cariri. O primeiro evento espera contar com a participação de 500 mulheres agropecuaristas caririenses; no segundo, são esperados 300 jovens que já se dedicam ao agro naquela região.