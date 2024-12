Hospitais da Unimed Fortaleza recebem mais Selos de Qualidade

Festa na Unimed Fortaleza, que acaba de receber os selos da acreditação internacional Qmentum International. A acreditação internacional Gold para o Hospital Regional da Unimed Fortaleza e Platinum para o Hospital Unimed Sul reconhece a excelência dos serviços prestados aos seus mais de 370 mil clientes.

Com a certificação, a Unimed Fortaleza torna-se a primeira rede de atenção à saúde a ser acreditada pela metodologia Qmentum na América. Toda a rede de atendimento alcançou a acreditação Ouro.

Além disso, o Hospital Unimed Sul foi reconhecido com o nível Platinum, um dos níveis mais elevados do sistema de avaliação, atestando a excelência em gestão e cuidado com o paciente. A certificação demonstra a conformidade da rede com os padrões exigidos, reforçando o compromisso com a qualidade e a segurança no atendimento à saúde.

O diretor administrativo-financeiro da Unimed Fortaleza, Flávio Ibiapina, destacou a importância da acreditação para os colaboradores e clientes.

“É muito prazeroso chegar neste momento de reconhecimento e sucesso. Nós vamos continuar nesse processo, porque a busca pela excelência é contínua por toda a vida. Temos muito trabalho, mas também temos muito prazer de realizar isso de forma integrada, com um time que vive o propósito de cuidar das pessoas para que elas vivam mais e melhor”, disse Ibiapina.

A diretora de recursos próprios, Fernanda Colares, agradeceu e salientou a participação dos colaboradores da Unimed Fortaleza no reconhecimento.

“A acreditação é uma forma de gestão, é um guia que vai muito além de checklist de boas práticas. Ela nos faz repensar a forma como a fazemos a gestão. Isso nos permite crescer inclusive como profissionais. Eu sou muito grata porque todo o nosso time fez muito mais do que nós esperávamos. Nosso time é um time de excelência”, disse Fernanda Colares.

O CEO do Quality Global Alliance (QGA), Rubens Covello, fez a entrega dos selos e, ao fazê-lo, deixou claro que o paciente deve ser sempre o foco das ações.

“Hoje a Unimed Fortaleza é a única rede privada de saúde acreditada na América. Todo esse movimento tem um único e importante alvo: o paciente. Todos nós estamos trabalhando pelo paciente e pela sociedade como um todo. Parabéns!”, afirmou Covello.

Fundada em 9 de janeiro de 1978 por 23 médicos que se uniram por meio do cooperativismo, a Unimed Fortaleza integra o Sistema Nacional Unimed.

Hoje, ela é a 11ª em relação às outras Unimeds, em número de beneficiários, com mais de 370 mil clientes e cerca de 4 mil médicos cooperados e reconhecida como a melhor empresa para trabalhar no Ceará, segundo a pesquisa Great Place to Work (GPTW) 2024.

A Unimed Fortaleza tornou-se a primeira rede de saúde no Brasil a receber a acreditação internacional Ouro do programa Qmentum International (QGA), um processo que avalia a qualidade do atendimento e a segurança do paciente em toda a rede. A cooperativa tem uma ampla rede credenciada e uma rede própria que conta com o Hospital Unimed Fortaleza, com o nível Diamante, máximo de Acreditação Hospitalar, sendo o maior hospital do Ceará em número de leitos e o maior do sistema Unimed no Brasil.

O seu Hospital Sul, certificado com o nível Platinum, tem serviços de emergência pediátrica, internação, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e Oncologia Pediátrica, além de um centro cirúrgico moderno. A rede própria conta, também, com 11 laboratórios, outras cinco Clínicas Unimed, oito Clínicas de Saúde Integral, além de programas como a Medicina Preventiva.