ANTT considera concluído trecho 2 da Transnordestina

Mais uma boa notícia: a Superintendência de Transporte Ferroviário da Agência Nacional de Transportes Terrestres (SUFER/ANTT) realizou, na última semana de novembro, uma inspeção técnica para atestar a conclusão do Trecho 2 da Ferrovia Transnordestina, um dos maiores projetos de infraestrutura em execução na América Latina.

Localizado entre as cidades de Paes Landim e Paulistana, no Piauí, e entre Missão Velha e Acopiara, no Ceará, o segmento compreende 358 km e foi entregue antes do prazo previsto no contrato de concessão, que era dezembro de 2024.

Com essa entrega, a Transnordestina alcança 682 km finalizados, o equivalente a 63,2% de sua extensão total projetada, e já se prepara para iniciar operações em caráter de teste em meados do próximo ano de 2025.

Quando concluída, a Transnordestina atenderá com alto padrão às demandas logísticas do agronegócio e da indústria mineral no Nordeste, oferecendo capacidade para movimentar 32,5 toneladas por eixo e velocidade de até 80 km/h.

O projeto, considerado estratégico para a infraestrutura do país, tem o objetivo de otimizar o escoamento de cargas e fortalecer o corredor logístico da região Nordeste. A expectativa é de que a ferrovia integre polos produtivos entre o município de Eliseu Martins, no Piauí, e o Porto de Pecém, no Ceará, ampliando a competitividade das exportações brasileiras.

Com previsão de término em 2028, a obra segue sob monitoramento da ANTT. A Agência destaca a importância do cumprimento das metas contratuais pela concessionária Transnordestina Logística S.A. (TLSA).

A conclusão do projeto deverá consolidar a Transnordestina como um marco na modernização do transporte ferroviário brasileiro e no desenvolvimento econômico do Nordeste.