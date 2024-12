Sertões virou marca de Rally e de maratona de kitesurf

Nesta quarta-feira, a Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE) promoveu um almoço com Leonora Guedes, CEO do Sertões, maior plataforma de esportes de aventura do país e hoje uma marca que batiza vários produtos. Ela falou para 50 filiados da AJE e disse que não é fácil ser mulher em um setor predominantemente masculino.

Transpirando otimismo, falando com desenvoltura sobre um tema que domina com naturalidade, Leonora Guedes focou sua exposição no Rally dos Sertões, que é a mais visível das marcas de sua empresa, mas que só tem 2% de participação feminina.

Mestre em turismo, a CEO do Sertões atraiu a atenção de Régis Medeiros, ex-secretário de Turismo da Prefeitura de Fortaleza e um dos líderes do mercado hoteleiro do Ceará. Ele disse que o Sertões investe agora maciçamente num evento de potencial semelhante ao Rally dos Sertões – o Sertões Kitesurfy, que teve nas suas duas primeiras edições a participação de kitesurfistas brasileiros e estrangeiros.

O Sertões Kitesurf será novamente disputado integralmente no litoral cearense, de Fortim até a Praia do Preá, no Distrito de Caiçara, no município de Cruz, no Litoral Oeste do Ceará.

Essa prova terá, como as anteriores, quatro etapas de 100 quilômetros cada uma.

Leonora revelou que o Rally dos Sertões “é algo tão apaixonante, que vários dos seus participantes tatuam o Sertões no corpo”. E anunciou para os jovens empresários que, hoje, o Sebrae é um parceiro importante do Rally dos Sertões.

E finalizou prometendo revelar, em janeiro, onde serão a largada e chegada do Rally dos Sertões de 2025.