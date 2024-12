Mix Mateus terá nova loja em Fortaleza na Avenida Sargento Hermínio; veja local

O Grupo Mateus vai abrir novas duas lojas em Fortaleza. Seguindo o esquema de combo observado na última inauguração na capital cearense, no bairro José Walter, a empresa vai abrir um Mix Mateus, bandeira de atacarejo, e um Eletro Mateus, de eletrodomésticos. Ambos os empreendimentos ficarão localizados no bairro Padre Andrade.

As lojas ocuparão espaços no Mall Guararapes, novo shopping a ser construído na avenida Sargento Hermínio Sampaio no lugar de duas das antigas fábricas do Grupo Guararapes em Fortaleza, cujas atividades foram definitivamente encerradas no início de 2023. As informações foram reveladas pelo próprio Grupo Mateus.

Veja também País Nestlé recolhe lotes de Mucilon por alto nível de toxina; confira lista Negócios Servidores municipais relatam dificuldades para receber salários após troca de bancos em Fortaleza

Conforme a empresa, um contrato de aluguel no valor de R$ 79,2 milhões pelo período de 20 anos (no caso do Mix Mateus) e de 10 anos (do Eletro Mateus) foi celebrado para o estabelecimento das duas lojas no novo mall.

Tratam-se das duas primeiras lojas a serem confirmadas no Mall Guararapes. Será a quinta loja do Mix Mateus confirmada em Fortaleza, e a terceira de Eletro Mateus. A empresa já tem estabelecimentos nos bairros Henrique Jorge (somente atacarejo) e no José Walter, onde também funciona a sede administrativa do grupo maranhense no Ceará.

Não há previsão de inauguração das duas lojas no Padre Andrade, uma vez que as obras do mall sequer começaram. A terceira loja do atacarejo será no bairro Farias Brito, no cruzamento das avenidas Bezerra de Menezes e José Jatahy.

Mix Mateus da Bezerra de Menezes também teve contrato de locação celebrado

No mesmo dia da assinatura do contrato de aluguel do Mix e Eletro Mateus na avenida Sargento Hermínio Sampaio, a empresa também firmou acordo para as duas unidades (uma do atacarejo e outra de eletrodomésticos) no bairro Farias Brito.

Essas foram as últimas lojas confirmada pelo diretor-presidente do grupo, Jesuíno Martins, em outubro deste ano, na inauguração do Mix e do Eletro do José Walter. Ambas as bandeiras ocuparão o espaço anteriormente ocupado pelo hipermercado Carrefour, que encerrou as atividades em todo o Ceará em janeiro de 2024.

Juntos, os dois empreendimentos somam aproximadamente 8.750 metros quadrados (m²) de área. Os contratos de aluguéis das lojas têm prazo de vigência de 20 anos e, ao todo, somam R$ 97,2 milhões.

Além do Mix e do Eletro, estão previstos ainda para o espaço uma academia Greenlife e uma nova unidade do grupo francês que controla as redes Leroy Merlin e Obramax. Não há definição, no entanto, sobre qual será a bandeira da loja de materiais de construção a ser instalada no terreno do bairro Farias Brito.

Legenda: Fábrica da Guararapes na avenida Sargento Hermínio. Será construído um mall no local que terá um Mix e um Eletro Mateus Foto: Kid Júnior

Obras na Aldeota estão aceleradas e devem ser concluídas em 2025

A expectativa é de que ambas as lojas do Grupo Mateus no bairro Farias Brito sejam inauguradas ao longo de 2025. Antes, ainda no primeiro trimestre do próximo ano, é esperada a inauguração do primeiro Hiper Mateus no Ceará, localizado no cruzamento das avenidas Antônio Sales e Barão de Studart, na Aldeota.

Tanto no Farias Brito quanto no Padre Andrade, as obras ainda não iniciaram.

O Grupo Mateus já está com 18 empreendimentos em construção em outros cinco estados (Bahia, Maranhão, Pará, Pernambuco e Piauí).

Atualmente, o Grupo Mateus conta com 15 lojas no Ceará (12 atacarejos, dois supermercados e um varejo de eletro). Para 2025, com essas definições, estão previstas pelo menos seis inaugurações (três atacarejos, dois varejos de eletro e um hiper).