Exclusivo: Rede francesa Leroy Merlin abrirá segunda loja em Fortaleza

A rede francesa Leroy Merlin vai abrir sua segunda unidade em Fortaleza, uma década após inaugurar a primeira loja na Capital.

A nova loja ficará na Av. Bezerra de Menezes, no mesmo terreno onde estará o Mix Mateus, que substituirá uma antiga loja do Carrefour.

A informação foi repassada com exclusividade ao Diário do Nordeste por Jesuíno Mateus, diretor-presidente do Grupo Mateus.

Nota da Leroy

Acionada por esta Coluna, a varejista de casa e construção não confirma e nem nega o novo empreendimento em Fortaleza.

“A Leroy Merlin esclarece que analisa o Brasil todo para expansão física e digital, porém, no momento está analisando novas oportunidades na região Nordeste. Contudo, não podemos confirmar a nossa presença nesta localização citada”, diz em nota.

Em abril de 2015, a Leroy abriu sua mega loja em Fortaleza, localizada no Bairro Edson Queiroz, o primeiro da varejista de materiais de construção e itens para casa no Nordeste.