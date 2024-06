Após 1 ano do fechamento do Carrefour Aldeota, Grupo Mateus inicia remoção de equipamentos no prédio

Fechado desde 31 de maio do ano passado, a antiga loja do Carrefour Aldeota, no cruzamento das avenidas Antônio Sales e Barão de Studart, se prepara para receber uma nova loja do Grupo Mateus. O local está passando por um processo de remoção de equipamentos que permaneceram no espaço após o encerramento das atividades do hipermercado da marca francesa.

Segundo informações obtidas pelo Diário do Nordeste, a movimentação na loja começou nos últimos dias, com obras na parte interna do empreendimento. É possível observar movimentação na região das docas do antigo hipermercado, localizadas no cruzamento das ruas Dr. José Lourenço e Dom Expedito Lopes, bem como trabalhadores no estacionamento do local.

Oficialmente, o Grupo Mateus afirma que a obra realizada na parte interna da loja não é tocada pela empresa. O antigo locatário (no caso o Grupo Carrefour) estaria retirando equipamentos deixados no empreendimento mesmo após o encerramento das atividades.

Por meio da assessoria de imprensa, o Grupo Mateus informa que as obras no local não têm previsão de serem iniciadas: "Depende da conclusão da parte burocrática, de liberação das licenças. Ainda está nessa fase", esclarece a empresa.

Quando as intervenções na loja da Aldeota começarem, a expectativa é de que as obras durem "entre quatro e cinco meses", de acordo com a companhia maranhense. Serão gerados de 280 a 300 empregos, e no local irá funcionar a bandeira de hipermercados do grupo: a Hiper Mateus.

Mateus expande presença no Ceará

Há mais de um ano, o Carrefour fechou as portas na Aldeota, a segunda das cinco lojas inauguradas pela empresa no Ceará. Foi o início do processo que culminou, meses depois, com o encerramento total de todas as unidades do hipermercado no Estado.

Enquanto a loja da Aldeota foi repassada ao Grupo Mateus, outras três continuaram com o grupo francês. Duas delas foram convertidas no atacarejo Atacadão: Fátima e Maraponga, esta inaugurada no fim de maio.

O estabelecimento da avenida Washington Soares, no Luciano Cavalcante, ainda passa por obras para receber o clube de compras Sam's Club. A quarta unidade, na avenida Bezerra de Menezes, no Farias Brito, foi a única definitivamente encerrada e segue fechada.

O empreendimento na Aldeota, desde que o Carrefour fechou as portas, segue sem uso. Em julho de 2023, o Diário do Nordeste confirmou que o estabelecimento, alugado, passaria para as mãos do Grupo Mateus.

Até aquele momento, a empresa do Maranhão tinha somente uma unidade em Fortaleza, inaugurada em maio do ano passado no bairro Henrique Jorge com a bandeira Mix Mateus. A situação permanece inalterada, mas a expectativa é de que nos próximos meses a Capital ganhe duas novas unidades do grupo: a da Aldeota e a do José Walter.

Legenda: Obras do Mix Mateus no José Walter. Loja deve abrir no início do segundo semestre Foto: Ismael Soares

Segundo o grupo maranhense, a loja do José Walter será um Mix Mateus, com previsão de inauguração "no início do segundo semestre deste ano". Há ainda a construção de um prédio anexo ao atacarejo, com expectativa de que funcione como uma espécie de sede administrativa da empresa no Estado. A companhia, no entanto, não confirma o uso do equipamento.

A última unidade aberta no Ceará foi no interior em 10 de maio, na cidade de Russas. Foi o 10º Mix Mateus aberto pela empresa em terras cearenses, terceiro estado com mais lojas da bandeira na área de abrangência do grupo, atrás apenas do Maranhão (22), onde funciona a sede da empresa, e do Pará (18).

No último balanço divulgado aos investidores, em 17 de maio, o Grupo Mateus reportou que até o momento conta com 430 lojas abertas no Nordeste (exceto Rio Grande do Norte) e no Pará, sendo 262 de atacarejo, varejo e eletro e 168 de conveniência (unidades no Maranhão, Piauí e Pará). O Ceará tem 12 estabelecimentos, sendo 10 Mix Mateus e dois Mateus Supermercados.