Grupo Mateus mira área nobre de Fortaleza com supermercado em local do Carrefour

Em franca expansão, o Grupo Mateus, gigante supermercadista fundado no Maranhão, abrirá mais uma loja em Fortaleza. Conforme apurou esta Coluna com fontes do setor, a unidade ficará no lugar do Carrefour da Avenida Barão de Studart, Aldeota, cujas atividades foram recentemente encerradas.

A empresa confirma que já há contrato com o proprietário do terreno, mas diz que ainda não há data para começar a ocupá-lo. Ainda não foi informado prazo para início de obras e inauguração do empreendimento.

Esta deverá ser a segunda loja do Grupo em Fortaleza, assinalando a chegada da marca à área nobre da Capital. O Carrefour ocupa todo o quadrilátero compreendendo as Avenidas Barão de Studart e Antônio Sales e as ruas José Lourenço e Dom Expedito Lopes.

Crescimento

Em maio, a companhia inaugurou um Mix Mateus no bairro Henrique Jorge e outro na cidade de Maranguape, gerando 600 empregos no total.

Legenda: Carrefour da Avenida Barão de Studart, na Aldeota Foto: Google Street View

Já são oito unidades no Ceará, mercado em que a empresa ingressou em 2021. As lojas ficam em Tianguá, Sobral, Itapipoca, Quixeramobim, Crateús, Maracanaú, Maranguape e Fortaleza.

Ainda neste ano, a rede prevê abrir lojas em Canindé, Juazeiro do Norte e Aracati.

Com mais de 240 lojas, o Grupo Mateus tem capital aberto na Bolsa de Valores (B3). O fundador e CEO, Ilson Mateus, é o homem mais rico do Nordeste, segundo a Forbes.

