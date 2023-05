Carrefour da Aldeota, em Fortaleza, irá encerrar as atividades até o fim deste mês, diz Acesu

O hipermercado Carrefour, localizado na Avenida Barão de Studart, em Fortaleza, irá encerrar suas atividades até o fim deste mês, informou a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), nesta segunda-feira (22), ao Diário do Nordeste.

De acordo com a entidade, há pelos menos 60 dias a empresa já planejava entregar o prédio da unidade, um dos mais movimentados da rede na Capital. Ainda não há informação se o imóvel será ocupado por outro estabelecimento ou rede de supermercados.

Clientes do Carrefour se depararam, desde o último fim de semana, com diversas prateleiras vazias e serviços descontinuados no local.

Além do movimento reduzido, avisos de 'últimas peças' e várias ofertas pelos corredores do estabelecimento também foram registrados por consumidores.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria do grupo Carrefour e aguarda o posicionamento da empresa sobre o encerramento da unidade.

Veja fotos

Legenda: Consumidores relataram a falta de produtos nas prateleiras Foto: Ismael Soares

Legenda: Avisos de últimas peças são vistos próximos à entrada do estabelecimento Foto: Ismael Soares

Foto: Ismael Soares

Legenda: Espaços com prateleiras vazias foram interditadas pelo hipermercado Foto: Ismael Soares

Legenda: No setor da padaria também é possível ver a baixa movimentação e redução de serviço Foto: Ismael Soares

Legenda: Setor de rotisseria também foi afetado Foto: Ismael Soares

Transição do Carrefour no Ceará

Neste mês, o grupo Carrefour concluiu o processo de transição das marcas no Ceará, quase um ano após comprar o Grupo Big por R$ 7,5 bilhões. No total, foram sete conversões para bandeiras que levam o nome da própria gigante francesa e do Atacadão.

A negociação foi finalizada em março do ano passado, sendo a maior da história do varejo nacional.

Veja como ficaram as lojas no Estado:

Big Fortaleza (Bezerra de Menezes) foi transformado em Hipermercado Carrefour (dezembro de 2022); Big Fortaleza (Washington Soares) foi transformado em Hipermercado Carrefour (dezembro de 2022); Big Fortaleza (Planalto) foi transformado em Atacadão (novembro de 2022); Maxxi Maracanaú foi transformado Atacadão (novembro de 2022); Maxxi Juazeiro do Norte (Pe. Cicero) foi transformado em Atacadão (novembro de 2022); Maxxi Fortaleza (Vila Peri) foi transformado Atacadão (março de 2023). Big Fortaleza (Fátima) foi transformado Hipermercado Carrefour (maio 2023).

Em Fortaleza, duas unidades já passaram pela mudança, localizadas nas avenidas Mister Hull (Antônio Bezerra) e Senador Fernandes Távora (Jóquei Clube). A última troca de bandeira será na loja da Avenida dos Expedicionários, no bairro Montese, também na Capital.

