Servidores municipais relatam dificuldades para receber salários após troca de bancos em Fortaleza

Centena de servidores da Prefeitura de Fortaleza relataram dificuldade para receber o salário em agências do banco Santander na Capital nesta segunda-feira (2). O problema se deu, principalmente, após a exigência de portabilidade bancária a que os funcionários públicos foram submetidos.

Filas foram registradas em agências como a da Rua Floriano Peixoto, no Centro da cidade. O panorama seria o mesmo nos equipamentos credenciados para fazer o serviço, a exemplo dos bairros Papicu e Montese e da Avenida 13 de Maio.

De acordo com leitores ouvidos pelo Diário do Nordeste, diversos funcionários e aposentados não conseguiram fazer a portabilidade a tempo e, por esse motivo, não estão conseguindo sacar o pagamento de novembro.

Legenda: Servidores aguardando atendimento na Rua Floriano Peixoto, no Centro Foto: Vc Repórter

Em nota, o Santander esclareceu que iniciou o processo de abertura de contas dos funcionários, aposentados e pensionistas da prefeitura de Fortaleza em 23 de setembro, com previsão de término em 13 de novembro. A instituição prorrogou o prazo em 12 dias "para que todos pudessem fazer o processo com antecedência".

O banco informou que registrou um "movimento atípico em suas agências" nesta segunda-feira (2), data do primeiro pagamento, "em função da presença de servidores que ainda não haviam aberto suas contas".

Para suprir a alta demanda, o Santander disse que as agências em Fortaleza abrirão a partir das 8h durante toda esta semana.

Segundo a empresa, foram atendidos mais de 2 mil servidores hoje em todas as agências. "O Santander acrescenta que atenderá todas as pessoas que já estão no aguardo, e suas agências em Fortaleza abrirão a partir das 8h durante toda esta semana", assegurou.

O que diz a Prefeitura

Em comunicado, a Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura de Fortaleza (Sepog) informou que dos 64 mil beneficiários, entre servidores ativos, aposentados e pensionistas, 63.015 contas-salários foram criadas e que "as incongruências representam 2% do universo total e estão sendo recepcionadas e resolvidas pelo banco com acompanhamento da Prefeitura".

A pasta esclareceu ainda que o banco Santander criou as contas-salários dos funcionários públicos. Contudo, o processo "requer atendimento presencial para efetivar a portabilidade para outro banco, quando o usuário assim deseja, ou para garantir a conta-corrente com aplicativo do banco operando no celular do correntista e cartões emitidos", disse.

Conforme o órgão, os servidores que até agora não abriram suas contas-correntes ou não fizeram a portabilidade para outro banco podem acessar o salário buscando atendimento presencial, no caixa de uma agência do banco.

Veja também PontoPoder Prestes a deixar Prefeitura de Fortaleza, Sarto não teve nenhuma conta de gestão julgada pelo TCE-CE Ceará ‘Crise do IJF’: hospital funciona com déficit mensal de até R$ 10 milhões, diz Conselho Municipal

Ao Diário do Nordeste, a presidente do Sindicato União dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute), Ana Cristina Guilherme, afirmou que foram registradas diversas reclamações de servidores da área.

"Consideramos um transtorno, desde o início, essa mudança. Nós recebemos essa demanda dos servidores, da educação, da ativa. Mas soube que há muito problema em todas as pastas", disse.

A Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza (SME) apontou que pelo menos 222 servidores apontaram que houve inconsistência de dados e outros 58 que não conseguiram abrir contas.