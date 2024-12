Saiba até quando será paga a segunda parcela do décimo terceiro em 2024

Todo trabalhador em regime previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que atuou por 15 dias ou mais durante o ano e que não tenha sido demitido por justa causa tem direito ao décimo terceiro salário — pago em até duas parcelas. O primeiro pagamento foi feito até sexta-feira (29 de novembro) e o segundo deve ocorrer até o dia 20 de dezembro.

O cálculo do benefício leva em conta horas extras, adiantamentos, além de ser proporcional aos meses trabalhados no ano.

Veja também Negócios Gasolina comum é encontrada até R$ 0,30 mais barata em Fortaleza; veja preços Negócios Apartamento no Meireles custa 3 vezes mais do que no bairro mais barato de Fortaleza; veja preços

Porém, o valor, tão aguardado por empregados, aposentados, pensionistas e servidores, é menor do que o recebido na primeira parcela, uma vez que é referente à metade restante do pagamento com dedução do Imposto de Renda e INSS.

O décimo terceiro é equivalente a uma fração da remuneração mensal paga durante o ano trabalhado.

Quem tem direito ao décimo terceiro salário?

Todos os empregados com a carteira de trabalho assinada possuem direito ao benefício.

Empregados que saírem da empresa antes do fim do ano recebem o salário extra de forma proporcional.

E se a empresa não pagar?

Quem não receber o décimo terceiro até a data limite deve procurar o RH da empresa, as Superintendências do Trabalho ligadas do governo federal ou o Ministério Público do Trabalho (MPT) para fazer a reclamação. Outra opção é buscar orientação no sindicato de cada categoria.

Caso o empregador não respeite o prazo do pagamento ou não pague o valor devido, poderá ser autuado por um auditor-fiscal do Ministério do Trabalho no momento em que houver fiscalização, o que gerará uma multa.