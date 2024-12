Apartamento no Meireles custa 3 vezes mais do que no bairro mais barato de Fortaleza; veja preços

Comprar um imóvel residencial novo no bairro Meireles, o mais valorizado de Fortaleza, pode custar mais de três vezes do que no bairro menos valorizado da capital, o Guajeru.

No Meireles, um imóvel novo custa uma média de R$ 17.219 por m². Já no Guajeru, na região sul, o valor médio é de R$ 4.636 por m². Os dados são do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará (Sinduscon-CE).

Entre os bairros mais caros para comprar um imóvel em Fortaleza, também estão Praia de Iracema, Mucuripe e Aldeota.

VEJA OS BAIRROS MAIS CAROS DE FORTALEZA:

Meireles - R$ 17.219 por m²

Praia de Iracema - R$ 16.461 por m²

Mucuripe - R$ 15.683 por m²

Aldeota - R$ 14.701 por m²

Varjota - R$ 14.154 por m²

Dionísio Torres - R$ 13.360 por m²

Centro - R$ 12.910 por m²

Edson Queiroz - R$ 12.435 por m²

Fátima - R$ 11.685 por m²

Cocó - R$ 11.571 por m²

Já o Siqueira é o segundo bairro mais barato para adquirir uma casa ou apartamento próprio: média de R$ 5.065 por m². Lagoa Redonda e Jangurussu também estão entre os menos valorizados da Capital.

VEJA OS BAIRROS MAIS BARATOS PARA COMPRAR IMÓVEIS EM FORTALEZA

Guajeru - R$ 4.636 por m²

Siqueira - R$ 5.065 por m²

Lagoa Redonda - R$ 5.191 por m²

Jangurussu - R$ 5.471 por m²

Carlito Pamplona - R$ 5.665 por m²

José Walter - R$ 5.673 por m²

Vila Velha - R$ 5.688 por m²

Vicente Pinzon - R$ 5.768 por m²

Parangaba - R$ 5.820 por m²

Mondubim - R$ 6.172 por m²

VENDAS AUMENTAM 25% EM FORTALEZA

O mercado imobiliário de Fortaleza teve um aumento de 25% nas vendas de imóveis verticais e horizontais entre janeiro e outubro, na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo o Sinduscon.

O Valor Geral de Vendas (VGV) chegou a R$ 6,2 bilhões, tornando 2024 o melhor ano da história em vendas desde 2006. Sérgio Machado, diretor de estatística do Sinduscon Ceará, aponta que as construtoras tiveram consciência maior em relação aos lançamentos.

Veja também Negócios Professores e corretores de imóveis devem continuar taxados pelo IR; veja profissões impactadas Negócios Saiba quanto vai custar estudar nas escolas mais exclusivas do País; matrículas chegam a R$ 60 mil Negócios Bets, concorrência asiática e falta de mão de obra: entenda desafios da indústria calçadista em 2024

Os estoques baixaram, a velocidade de vendas foi altíssima. Houve uma baixa de estoque, porque houve menos lançamentos do que em 2023, em compensação houve mais venda.

A expectativa é que as vendas continuem expressivas em 2025, a depender do comportamento da taxa de juros. “Estamos em um patamar diferente de vendas. Esperamos que para 2025 o volume de vendas seja muito alto. Porém, estamos muito vinculados ao financiamento. Caso a taxa Selic suba, é bem provável que o ano de 2025 seja pior que 2024, mas precisamos que o governo faça a parte dele”, explica.