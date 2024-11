Saiba quanto vai custar estudar nas escolas mais exclusivas do País; matrículas chegam a R$ 60 mil

A matrícula em um colégio de altíssimo padrão no Brasil pode custar R$ 60 mil em 2025, segundo levantamento anual da Forbes, que elencou as instituições mais exclusivas do País.

As escolas mais exclusivas do País estão localizadas, principalmente, em São Paulo e Rio de Janeiro, mas também há instituições na Bahia e no Paraná, além do Distrito Federal.

Veja também Negócios Quem são as duas bilionárias do Nordeste que aparecem na lista da Forbes Negócios Quem são os cearenses que deixaram a Lista da Forbes em 2024

A escola mais cara fica na cidade de São Paulo. A Avenues tem mensalidades girando em torno de R$ 15 mil e fica na capital paulista.

A segunda instituição mais cara é a também paulistana Graded, com valores que começam em R$ 11 mil (Infantil) e passam de R$ 14 mil (Ensino Médio).

Veja a lista com algumas das escolas

Avenues, São Paulo

Legenda: Avenues, em São Paulo Foto: Divulgação/Avenues

A matrícula no Maternal é R$ 16,8 mil, sendo a mensalidade R$ 9 mil.

No Ensino Médio, a matrícula chega a R$ 31 mil, com mensalidade de R$ 15.182.

Graded, São Paulo

A matrícula no Maternal custa R$ 1.560 e a mensalidade é R$ 11.459.

Para o Ensino Médio, a matrícula tem o mesmo valor e a mensalidade custa R$ 14.221.

Um valor adicional de R$ 18.560 pode ser cobrado se a escola determinar que o aluno precisa de apoio para desenvolver o inglês.

Concept, São Paulo

A mensalidade no berçário custa R$ 13.340,35. No ensino médio, a mensalidade é R$ 13.340.

St. Paul’s School, São Paulo

Na escola, a matrícula no Infantil 1 e 2 e Fundamental 1 custa R$ 60 mil. Se trata de uma Taxa Única de Contribuição para o Fundo de Desenvolvimento e é obrigatória para novos alunos.

A mensalidade no Infantil 1 e 2 custa R$ 10.533 e, no Ensino Médio, custa R$ 13.303.

St. Francis College, São Paulo

No Maternal, a matrícula é R$ 16.000,00 e a mensalidade é R$ 10.205,00.

Para o ensino médio, o valor da matrícula é o mesmo. Já a mensalidade custa R$ 12.765.

St. Nicholas, São Paulo

No berçário, a matrícula é R$ 9.380 e a mensalidade custa R$ 7.560.

O valor da matrícula é o mesmo para o ensino médio, mas a mensalidade custa R$ 12.730.

Escola Americana do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

A mensalidade no Maternal custa R$ 7.440 e, no ensino médio, R$ 10.952.

American School de Brasília, Distrito Federal

A matrícula no Maternal custa R$ 550 e a mensalidade custa R$ 8.048.

Para o Ensino Médio, o valor de matrícula é o mesmo, mas a mensalidade custa R$ 9.002.

International School of Curitiba, Curitiba

Para o Maternal, a matrícula custa R$ 11.479 e a mensalidade custa R$ 5.965.

Para o Ensino Médio, a matrícula custa R$ 19.796 e a mensalidade custa R$ 7.978.

Pan American School of Bahia, Salvador

Única representante nordestina na lista, a escola tem mensalidade de R$ 6 mil para as séries iniciais (Infantil 1 e 2). No ensino médio, a cifra é de R$ 7.761.