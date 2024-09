Quem são os cearenses que deixaram a Lista da Forbes em 2024

A lista de bilionários da Forbes deste ano trouxe apenas nove cearenses. Isso representou a saída de oito pessoas com relação a mesma lista de 2023 (uma diminuição de 47%).

Nas duas edições, o empresário do setor das energias renováveis Mário Araripe foi o líder do ranking, expandindo seu patrimônio para R$ 15,9 bilhões, um aumento de 14% sobre o ano anterior, diz a Forbes. A fortuna é também o maior entre todos os nordestinos que constam no rol de super-ricos.

Na lista nacional, Araripe aparece na 22ª posição, uma acima do ranking de 2023.

Porém, chama a atenção a saída do fundador da rede de farmácias Pague Menos, Deusmar Queirós e família. Ele figurava em 11º lugar, com uma fortuna de R$ 1,19 bilhão.

Quem também era assídua na lista e não figurou esse ano foi a matriarca do Grupo M. Dias Branco, Maria Consuelo Leão Dias Branco. Além dela, seus filhos, Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco, Francisco Ivens de Sá Dias Branco Júnior, Francisco Marcos Saraiva Leão Dias Branco, e Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco Ximenes, deixaram de ter os nomes ranqueados.

Porém, eles aparecem como "agregados" da irmã Maria das Graças Dias Branco da Escóssia, única deste clã a estar na lista, acompanhada da descrição "e família". A mãe, contudo, não é citada em nenhum momento.

Também ficaram fora este ano o presidente do conselho do Grupo Telles, Everardo Ferreira Telles, e o banqueiro José Bezerra de Menezes Neto, falecido em setembro do ano passado.

CONFIRA A LISTA DOS MAIS RICOS DO CEARÁ EM 2024

Mário Araripe e família

Posição no Ceará: 1º

Posição no Brasil: 22º

Fortuna: R$ 15,93 bilhões

Fonte da fortuna: Casa dos Ventos

Idade: 69

Legenda: Mário Araripe, fundador da Casa dos Ventos Foto: Ismael Soares

Cândido Pinheiro Koren de Lima

Posição no Ceará: 2º

Posição no Brasil: 25º

Fortuna: R$ 13,77 bilhões

Fonte da fortuna: Hapvida

Idade: 78

Legenda: Cândido Pinheiro, fundador da Hapvida Foto: Divulgação

Amarílio Proença de Macêdo e família

Posição no Ceará: 3º

Posição no Brasil: 92º

Fortuna: R$ 3,98 bilhões

Fonte da fortuna: J. Macêdo

Idade: 79

Legenda: Amarílio Proença de Macêdo, do grupo J. Macêdo Foto: Divulgação

Maria das Graças Dias Branco da Escóssia e família

Posição no Ceará: 4º

Posição no Brasil: 102º

Fortuna: R$ 3,48 bilhões

Fonte da fortuna: M. Dias Branco

Idade: 65

Oto de Sá Cavalcante

Posição no Ceará: 5º

Posição no Brasil: 109º

Fortuna: R$ 3,44 bilhões

Fonte da fortuna: Arco Educação

Idade: 76

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati

Posição no Ceará: 6º

Posição no Brasil: 139º

Fortuna: R$ 2,51 bilhões

Fonte da fortuna: Iguatemi

Idade: 78

Jorge Fontoura de Pinheiro Koren de Lima

Posição no Ceará: 7º

Posição no Brasil: 144º

Fortuna: R$ 2,48 bilhões

Fonte da fortuna: Hapvida

Idade: 51

Cândido Pinheiro Koren de Lima Júnior

Posição no Ceará: 8º

Posição no Brasil: 147º

Fortuna: R$ 2,44 bilhões

Fonte da fortuna: Hapvida

Idade: 53

José Roberto Nogueira e família

Posição no Ceará: 9º

Posição no Brasil: 211º

Fortuna: R$ 1,47 bilhão

Fonte da fortuna: Brisanet

Idade: 60

Quem estava na Lista da Forbes 2023 e saiu*

Maria Consuelo Leão Dias Branco José Bezerra de Menezes Neto e família Everardo Ferreira Telles e família Deusmar Queirós e família Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco* Francisco Ivens de Sá Dias Branco Júnior* Francisco Marcos Saraiva Leão Dias Branco* Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco Ximenes*

*Irmãos Dias Branco estão contemplados em 2024 com Maria das Graças Dias Branco da Escóssia.