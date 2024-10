Quem são as duas bilionárias do Nordeste que aparecem na lista da Forbes

O Nordeste tem apenas duas mulheres entre os 18 bilionários da região na lista da revista Forbes de 2024. A presença feminina ficou menor neste ano, com a mudança na listagem das herdeiras do grupo M. Dias Branco e a saída de duas pernambucanas da lista.

Na edição deste ano, a cearense Maria das Graças Dias Branco da Escóssia é a nordestina melhor posicionada no ranking de bilionários. A única mulher cearense aparece na 102ª posição do ranking.

A fortuna de Maria das Graças é mencionada em conjunto com a de seus quatro irmãos, somando R$ 3,48 bilhões. Francisco Ives, Francisco Marcos, Francisco Cláudio e Maria Regina aparecem ao lado de Maria das Graças.

Os cinco são filhos do empresário Ivens de Sá Dias Branco, filho do fundador da gigante dos alimentos M. Dias Branco, e receberam participações iguais na companhia após a morte de Ivens.

A outra nordestina bilionária na lista da Forbes é Maria Barros Pinheiro, maranhense que aparece em 150º no ranking. Ela é a 12ª nordestina mais rica e detém a segunda maior fortuna de seu estado: R$ 2,33 bilhões.

Maria Barros Pinheiro é cofundadora do Grupo Mateus, terceira maior rede de supermercados do Brasil. Ela criou a empresa ao lado do ex-marido, Ilson Mateus Rodrigues - o terceiro mais rico do Nordeste, com fortuna avaliada em R$ 6,38 bilhões.

Veja as bilionárias do Nordeste na lista da Forbes de 2024:

Maria das Graças Dias Branco da Escóssia e família

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 5º

5º Posição no Ceará: 4º

4º Posição no Brasil: 102º

102º Fortuna: R$ 3,48 bilhões

R$ 3,48 bilhões Fonte da fortuna: M. Dias Branco

M. Dias Branco Idade: 65

Maria Barros Pinheiro

Estado: Maranhão

Maranhão Posição no Nordeste: 12º

12º Posição no Estado: 2º

2º Posição no Brasil: 150º

150º Fortuna: R$ 2,33 bilhões

R$ 2,33 bilhões Fonte da fortuna: Grupo Mateus

Grupo Mateus Idade: 63

Baixas na presença feminina

O prestigiado ranking da revista Forbes teve a presença de mulheres nordestinas reduzidas na edição deste ano. Em 2023, a região contava com seis bilionárias, um quinto dos 30 nordestinos que figuravam na lista.

Quatro mulheres não aparecem mais na edição deste ano. Maria Consuelo Leão Dias Branco, viúva de Ivens Dias Branco, aparecia como a mulher mais rica do Nordeste, mas saiu do ranking.

Ela chegou a ser a única mulher cearense a figurar, até 2023, no ranking de bilionários da revista Forbes. Da última vez, a empresária contabilizava a fortuna de US$ 1,2 bilhão - cerca de R$ 6,8 bilhões.

Veja também Negócios Nordeste tem 18 bilionários na lista da Forbes em 2024; veja os nomes Negócios De onde vem a fortuna da família Dias Branco, fundadora da maior fábrica de biscoitos do País Negócios De concierge a câmeras com IA: conheça os serviços de luxo dos superprédios de Fortaleza

Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco Ximenes, filha de Consuelo, também aparecia no ranking como a 262ª brasileira mais rica, com fortuna de R$ 1 bilhão. Agora, Maria Regina aparece incluída em conjunto com a irmã, Maria das Graças Dias Branco.

Outra baixa de nordestinas entre os bilionários brasileiros é a da pernambucana Lisiane Gurgel Rocha. A empresária é uma das donas do grupo têxtil e de confecção Guararapes, que detém a Riachuelo.

Lisiane integra o conselho de administração do grupo e tinha fortuna avaliada em R$ 1,05 bilhão na edição de 2023, posicionada como a 255ª brasileira mais rica. Na edição deste ano, ela aprece atrelada ao irmão, Flávio Gurgel Rocha.

"Filho de Nevaldo Rocha (1928-2020), Flávio e os irmãos Élvio e Lisiane herdaram as ações do pai na Guararapes, maior empresa de moda do Brasil e dona da Riachuelo", aponta o ranking. A fortuna dos irmãos é de R$ 2,77 bilhões.

Quem também não aparece mais na lista de bilionários é a pernambucana Anita Louise Regina Harley, de 76 anos. Ela é bisneta de Herman Lundgren, fundador das Casas Pernambucanas, e maior acionista do grupo.

Em 2023, Anita figurava em 262º lugar na lista da Forbes, com fortuna de R$ 1 bilhão. Desde 2016, a acionista está em coma após ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A fortuna da bilionária é alvo de disputas, já que ela não tem filhos biológicos e herdeiros declarados.