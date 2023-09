Um em cada cinco bilionários do Nordeste é mulher; confira lista

A região Nordeste conta com seis bilionárias segundo o ranking da Forbes divulgado na última sexta-feira (1º). As mulheres representam 20% das pessoas mais ricas dentre os nove estados, com destaque para as cearenses.

Metade de todas as bilionárias nordestinas são do Ceará, e todas são da mesma família. Maria Consuelo Leão Dias Branco é a mulher com a maior fortuna da região, com patrimônio de R$ 5,05 bilhões, e a terceira do Estado.

As duas filhas dela com o fundador da M Dias Branco, Ivens Dias Branco (1934 – 2016) também aparecem na lista, cada uma com fortuna de R$ 1 bilhão. Maria das Graças Dias Branco da Escóssia e Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco Ximenes fecham o ranking.

Na sequência aparecem a maranhense Maria Barros Pinheiro, uma das acionistas do Grupo Mateus, gigante do segmento de supermercados.

Também figuram no ranking duas mulheres de Pernambuco: Lisiane Gurgel Rocha, do Grupo Guararapes/Riachuelo, do setor industrial e de varejo, e Anita Louise Regina Harley, das Casas Pernambucanas, também do varejo.

Veja a lista atualizada com as mulheres mais ricas do Nordeste:

1ª — Maria Consuelo Leão Dias Branco

Estado de origem: Ceará

Colocação no Brasil: 72ª

Fortuna: R$ 5,05 bilhões

Fonte da fortuna: M. Dias Branco

Idade: 88

2ª — Maria Barros Pinheiro

Estado de origem: Maranhão

Colocação no Brasil: 144ª

Fortuna: R$ 2,63 bilhões

Fonte da fortuna: Grupo Mateus

Idade: sem dados

3ª — Lisiane Gurgel Rocha

Estado de origem: Pernambuco

Colocação no Brasil: 255ª

Fortuna: R$ 1,05 bilhão

Fonte da fortuna: Grupo Guararapes/Riachuelo

Idade: sem dados

4ª — Anita Louise Regina Harley

Estado de origem: Pernambuco

Colocação no Brasil: 262ª

Fortuna: R$ 1 bilhão

Fonte da fortuna: Casas Pernambucanas

Idade: 76

5ª — Maria das Graças Dias Branco da Escóssia

Estado de origem: Ceará

Colocação no Brasil: 262ª

Fortuna: R$ 1 bilhão

Fonte da fortuna: M Dias Branco

Idade: 63

6ª — Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco Ximenes

Estado de origem: Ceará

Colocação no Brasil: 262ª

Fortuna: R$ 1 bilhão

Fonte da fortuna: M Dias Branco

Idade: 61

Liderança feminina

O destaque para as mulheres não fica restrito apenas à região Nordeste. Pela primeira vez desde a criação do ranking da Forbes, em 2011, uma bilionária fica na primeira posição.

Trata-se da grega naturalizada brasileira Vicky Safra. Aos 71 anos, ela é viúva e herdeira do banqueiro Joseph Safra (1938 – 2020), fundador do Banco Safra.

Com a mudança de critérios da revista dos Estados Unidos, ela pôde ser incluída e considerada a pessoa com a maior fortuna do Brasil: R$ 87,8 bilhões.

Mesmo a pessoa mais rica do País sendo uma mulher, elas ainda são a minoria. São apenas 60 bilionárias de um total de 280 pessoas com fortunas de R$ 1 bilhão ou mais, o que representa 21,4% de total.

Quando são levadas em consideração apenas as pessoas com fortuna acima de R$ 10 bilhões, além de Vicky Safra, apenas a paulista Maria Helena Moraes Scripilliti e família aparece na lista. Uma das donas do Grupo Votorantim, o patrimônio dela está estimado em R$ 19,85 bilhões.