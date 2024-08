Quem é a cearense na lista de bilionários do Nordeste, com fortuna de mais de US$ 1,2 bilhão

Maria Consuelo Leão Dias Branco é a única mulher cearense no ranking de bilionários da revista Forbes de 2024. A empresária de 89 anos tem fortuna de US$ 1,2 bilhão - cerca de R$ 6,8 bilhões. Ela aparece em 53º lugar entre os 69 brasileiros que figuram na lista.

O brasileiro melhor posicionado no levantamento, o mais rico do Brasil e 60º lugar mundial, é cofundador do Facebook Eduardo Saverin, com fortuna de US$ 28 bilhões. No ranking mundial, Consuelo Dias Branco está na 2410ª posição.

A cearense é presidente do Conselho de Administração da M. Dias Branco, grande companhia do setor de alimentos herdada pelo seu marido, Ivens de Sá Dias Branco, que faleceu em junho de 2016.

A sua fortuna vem em grande parte das ações da companhia, uma das maiores fabricantes de massas e biscoitos do País. Entre 2003 e 2006, Consuelo exerceu a vice-presidência executiva da empresa.

Atualmente, Consuelo também coordena projetos ligados à educação ambiental e também é apoiadora do Grupo de Educação e Estudos Oncológicos – GEEON.

O diretor-presidente da M. Dias Branco é atualmente Francisco Ivens de Sá Dias Branco Júnior, um dos cinco filhos de Consuelo e Ivens. Todos os herdeiros integram a diretoria estatutária ou o conselho de administração.

HISTÓRIA DA M. DIAS BRANCO

A M. Dias Branco é uma das empresas brasileiras líderes no segmento de biscoitos, farinhas, panificação e massas alimentícias. O grupo detém marcas como Fortaleza, Estrela, Richester e Piraquê.

Consuelo é viúva de Ivens Dias Branco, filho do fundador da empresa, Manuel Dias Branco. As atividades do grupo tiveram origem em 1951, na panificação e fabricação de biscoitos Padaria Fortaleza, em Cedro, no interior do Ceará.

A padaria se tornou a Fábrica Fortaleza em 1953, ano em que Ivens entrou para a sociedade. A criação do 'fortinho', boneco que é mascote da Fortaleza até hoje, veio anos depois. Em 1980, a fábrica saiu da Capital para Eusébio.

O grupo solidificou a expansão em 2000, com implantação de um moinho de trigo e fábrica de massas em Natal (RN). Em 2006, houve abertura de capital na Bolsa de Valores.

Ao longo dos últimos anos, o grupo investiu na aquisição de diversas marcas. A última compra ocorreu em 2022, da marca Jasmine, tornando a empresa líder também em cookies integrais.

A companhia tem atualmente 22 unidades industriais, distribuídas em Pernambuco, Paraíba, São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Além disso, há 29 centros de distribuição em diferentes estados. O grupo está presente em todo o Brasil e exporta para mais de 40 países.

No primeiro trimestre de 2024, o grupo mais que dobrou o seu lucro em relação ao ano passado. O resultado foi de R$ 154,9 milhões, com crescimento de 121,6%.