Governo Federal quer Transnordestina pronta em 2026; ministro pressiona por liberação de R$ 600 mi

A ordem de serviço para a construção do sexto lote da ferrovia Transnordestina foi assinada nesta sexta-feira (2), durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Porto do Pecém, no Ceará.

O lote tem 50 quilômetros e contempla o trecho entre os municípios cearenses de Quixeramobim e Quixadá. Assinaram a ordem Tufi Daher Filho, presidente da Ferrovia Transnordestina Logística (FTL) e da Trasnordestina Logística S/A (TLSA), e Renan Carvalho, representante da Construtora Marquise, que fará a obra.

Durante o evento, o ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o objetivo do governo federal é que a ferrovia fique pronta em 2026. O prazo divulgado anteriormente era para conclusão da primeira etapa até 2027.

“Tufi, nós fizemos a lei, garantimos as condições para o acesso aos financiamentos que a empresa precisa, você precisa construir um cronograma pra ser justo com o presidente Lula e para gente entregar a Transnordestina pronta no ano de 2026, respeitando o cronograma eleitoral”, afirmou direcionado ao presidente da FTL

O ministro pressionou o BNDES para liberar o financiamento de R$ 600 milhões, que pode viabilizar a contratação de todos os lotes que faltam da Transnordestina.

“A gente vai contratar concomitantemente todos os lotes de execução da Transnordestina e fazer obra no Ceará inteiro para rapidamente ela chegar ao Porto do Pecém, e nos ajudar na construção desse sonho que é antecipar a obra”, disse.

Veja também PontoPoder Lula no Ceará: acompanhe a visita do presidente ao Pecém e a Fortaleza; veja agenda Negócios Por que Lula escolheu o Ceará para sancionar o marco legal do hidrogênio verde? Ingrid Coelho Vestas vai investir R$ 130 milhões para fabricar aerogeradores no CE, diz ministro de Minas e Energia

A contratação do trecho assinado hoje estava atrasada, devido ao retardo na liberação de recursos, relevou Tufi Daher Filho em entrevista ao Diário do Nordeste.

Durante outra visita de Lula ao Ceará, em abril, Tufi garantiu que a contratação do trecho ocorreria naquele mês, o que não ocorreu. A ferrovia está pronta até o trecho entre São Miguel do Fidalgo (PI) e Acopiara (CE), e atualmente avança em direção a Quixeramobim.

A agenda de Lula nesta sexta inclui a sanção da lei que viabiliza R$ 3,6 bilhões para as obras da Transnordestina. Ainda este ano, deve haver o repasse de R$ 1 bilhão para contratação dos próximos trechos da ferrovia a serem construídos no Ceará.

TRANSNORDESTINA

A Transnordestina deve ligar a cidade de Eliseu Martins, no sertão do Piauí, ao Porto do Pecém, no Ceará. A linha férrea deve passar por 53 municípios do Piauí, Pernambuco e Ceará, impulsionando o transporte de cargas.

Ao todo, a ferrovia no Ceará terá 608 km e funcionará com três terminais de carga. Um dos terminais, com foco em grãos, ficará na região entre Iguatu e Quixadá.

A expectativa do Porto do Pecém é que a volume de cargas movimentado dobre quando a ferrovia chegar ao terminal, segundo o presidente do Complexo Industrial e Portuário (Cipp), Hugo Figueirêdo.

Cerca de 700 dos 1.200 km previstos para a ferrovia já estão prontos. As obras da Transnordestina começaram 2006, ano em que o projeto era orçado em R$ 4,5 bilhões e tinha prazo de conclusão para 2010.

A conexão do Piauí com o Complexo do Pecém é a prioridade da 1ª fase do projeto, a ser finalizada até 2027. Já a 2ª fase tem prazo de conclusão até 2029, conforme cronograma.

QUARTA VISITA DE LULA AO CEARÁ

O presidente assinou também a sanção do projeto de lei que o cria o Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS), que deve financiar equipamentos e serviços nas áreas de educação, saúde e segurança pública.

Lula também sancionou, no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, o projeto de lei que regulamenta a produção de hidrogênio verde do Brasil. A escolha do empreendimento para a sanção ressalta o potencial do Ceará na produção do vetor energético.

Durante a tarde, o presidente chega em Fortaleza para anunciar a ampliação do programa Pé-de-Media, no Centro de Eventos. O projeto prevê o pagamento de bolsas para alunos do ensino médio da rede pública.