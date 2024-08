Lula no Ceará: acompanhe a visita do presidente ao Pecém e a Fortaleza; veja agenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega ao Ceará nesta sexta-feira (2) e já cumpre duas agendas. A partir das 11h, ele vai sancionar um projeto de lei que regulamenta a produção de hidrogênio verde no Brasil em evento feito em São Gonçalo do Amarante, no Porto do Pecém, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza. Essa será a quarta visita do presidente ao Ceará em 2024.

Lula deve sancionar também a lei do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FNDE) para a conclusão da Transnordestina. Pela tarde, o presidente segue para Fortaleza e vai ao Centro de Eventos anunciar a ampliação do programa Pé-de-Meia.

Acompanhe o tempo real:

O evento no Pecém deve contar com a presença dos ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Integração e Desenvolvimento Regional, Walder Goés. O governador Elmano de Freitas e o prefeito de São Gonçalo do Amarante, Marcelo Teles, também devem comparecer.

Já o do Pé-de-Meia contará com a presença do ministro da Educação Camilo Santana (PT) e do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

Veja agenda presidencial de Lula no Ceará