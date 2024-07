Lula vai sancionar no Pecém a lei do hidrogênio verde

O presidente Lula sancionará, no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), na sexta-feira (2), a lei que regulamenta a produção de hidrogênio verde no Brasil.

Já aprovado no Congresso, esse marco regulatório é um passo muito aguardado pelos investidores interessados em produzir o hidrogênio.

Para o Ceará, a expectativa é de uma injeção de mais de R$ 100 bilhões nos próximos anos, caso os empreendimentos se confirmem.

O mais avançado dos projetos é assinado pela australiana Fortescue, que prevê o início das obras de terraplanagem ainda neste semestre, e a decisão final de investimento para 2025.

Transnordestina

Na agenda presidencial, também está prevista a sanção de lei do FDNE (Fundo de Desenvolvimento do Nordeste) para a conclusão da Transnordestina.

O evento contará com a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Walder Góes, do governador do Estado, Elmano de Freitas, do prefeito de São Gonçalo do Amarante, Marcelo Teles, entre outras autoridades.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil