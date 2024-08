Vestas vai investir R$ 130 milhões para fabricar aerogeradores no CE, diz ministro de Minas e Energia

A empresa Vestas anunciará, na próxima semana, um investimento de R$ 130 milhões na fabricação de aerogeradores no Ceará, conforme antecipou na manhã desta sexta-feira (2) o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, durante cerimônia de sanção do Marco Legal do Hidrogênio Verde realizada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no Ceará.

"Na semana que vem, a empresa Vestas estará anunciando aqui R$ 130 milhões em investimentos na fabricação de aerogeradores aqui no Estado do Ceará. É geração de emprego e renda, é inclusão social, é desenvolvimento para o nosso País", disse Alexandre Silveira.

Legenda: A Vestas possui fábrica em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza Foto: Natinho Rodrigues

Fábrica no Ceará

A Vestas possui fábrica em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. No fim do ano passado, em entrevista ao Diário do Nordeste, o vice-presidente da Vestas para assuntos internacionais e governamentais na América Latina, Leonardo Euler, falou da pretensão de ampliar o parque fabril da empresa.

