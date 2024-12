Empresárias cearenses investem na produção de acessórios personalizados de couro

Com uma década de trajetória no mercado da produção de itens a base de couro, com especialidade em bolsas, a empresa Rosa do Campo está em um momento de expansão. Neste ano, a marca passou a atuar também na confecção de acessórios e presentes personalizados voltados para o mercado corporativo.

Criada a partir da união da experiência de duas empreendedoras, Márcia Galvão e Nailma Freitas, a Rosa do Campo ganhou uma terceira sócia em 2024, com a chegada da empresária Rose Bittencourt.

A partir da entrada da nova sócia, se construiu o desejo de expandir os negócios da empresa, ampliando as oportunidades de conquistar novos clientes. “A Rose trouxe esse conceito de vendas de acessórios que nós tínhamos em mente, mas não tínhamos ainda levado isso ao ponto que estamos hoje. Nós colocamos um setor de acessórios dentro da nossa empresa, contratamos pessoas, geramos mais emprego para a sociedade”, explica a sócia Márcia Galvão.

A empreendedora conta que os acessórios são focados tanto no público feminino quanto masculino. Os principais clientes da Rosa do Campo são outras empresas, que revendem os produtos para os consumidores finais.

Legenda: Showroom da Rosa do Campo Foto: Divulgação

O carro-chefe da Rosa do Campo são as bolsas produzidas em couro natural. Segundo Márcia, o design dos itens é inspirado em marcas internacionais, mas também são feitos projetos autorais, com desenvolvimento de produtos a depender da demanda de cada cliente.

“Trabalhamos com o melhor couro que tem aqui no Brasil, com ferragem com 3 miligramas de ouro, que não desbotam com facilidade. Nós criamos um conceito de bolsas atemporais, mas que também sejam resistentes, que tenham uma durabilidade imensa se bem cuidadas”.

Legenda: Fábrica da Rosa do Campo Foto: Divulgação

A Rosa do Campo conta com showroom, localizado na Rua Azevedo Bolão, 2070, no bairro Parquelândia. As vendas também são realizadas via Instagram (@rosadocampoacessorios), além de representantes comerciais em São Paulo, que vendem os produtos para outros estados.

Jornada de encontros

O início da trajetória de Márcia com a confecção de itens em couro foi aos 16 anos, quando se tornou coladeira de uma fábrica de calçados. Após 12 anos na empresa, e já atuando como coordenadora do setor de planejamento, ela migrou para o cargo de gerente de produção em outra fábrica.

Com o passar dos anos, passou para a gerência de uma fábrica produtora de bolsas e acabou se apaixonando pelos itens. No local, conheceu uma das costureiras, Nailma Freitas e, por conta do talento da profissional, a convidou para iniciar um negócio juntas. Assim, surgiu a Rosa do Campo, em janeiro de 2014.

A chegada de Rose Bittencourt se deu por um acaso. Empresária do ramo da gastronomia, ela passou a investir no segmento de revenda de bolsas, a partir da compra de fabricantes locais. Certa vez, em uma ida a um shopping, encontrou um modelo de bolsa pelo qual se encantou. Algum tempo depois, chegou até a Rosa do Campo e descobriu a fabricante original do produto.

Legenda: Produtos da Rosa do Campo Foto: Divulgação

“Desde que eu comecei, mesmo que fosse uma coisa tímida, pequena, eu sempre tive o sonho de crescer. Eu sempre dizia que as minhas bolsas eram joias em formato de bolsas. Até que um dia eu entrei na fábrica e encontrei realmente quem fizesse as minhas joias”, comenta Rose Bittencourt.

Assim, formou-se uma parceria, com a Rosa do Campo atuando como fornecedora. Após dois anos, Rose fez uma proposta de união, com o objetivo de levar a empresa para atuar no segmento de itens corporativos.

“Ao migrar para o corporativo, nós já alcançamos um outro público, porque as bolsas a gente trabalha para grifes e o corporativo entramos no empresarial. São presentes para todas as datas, para o Dia das Mães, dos Pais, para todas essas datas comemorativas a gente trabalha com a marca do cliente, ou com a nossa marca”, pontua Rose Bittencourt.

Itens fabricados em couro pela Rosa do Campo

Chaveiros;

Mochilas feminina e masculina;

Carteiras;

Necessaires;

Forro para notebook;

Jogo americano;

Porta copos;

Porta óculos;

Porta passaporte;

Kit organizador;

Porta joias;

Entre outros.

Serviço

Instagram @rosadocampoacessorios

Endereço: Rua Azevedo Bolão, 2070 A - Parquelândia - Fortaleza/Ce.

Whatsapp: 85 99725.8022

Segunda a sexta-feira, de 9 às 17h; sábado, de 9 às 14h.