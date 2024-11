Nosso Meio e Sinapro-CE realizam palestra com Juliano Brenner nesta terça-feira (26)

Com o objetivo de proporcionar um espaço de trocas de experiências para o mercado publicitário, o Nosso Meio e o Sindicato de Agências de Propaganda do Estado do Ceará (Sinapro-CE) realizam palestra com Juliano Brenner Hennemann, presidente do Sinapro-RS e professor da ESPM, nesta terça-feira (26).

Com o tema “Por que algumas campanhas geram resultados, enquanto outras caem no esquecimento?”, o evento será realizado no auditório do BS Design e os interessados podem se inscrever por este link.

O evento atua como encerramento do Encontro Nacional das Lideranças do Ecossistema Sinapro/Fenapro, que ocorreu na última segunda-feira (25), no Beach Park, e reuniu cerca de 30 líderes que debateram iniciativas para o fortalecimento do mercado.

“O Juliano é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo. É um grande professor da ESPM e foi uma coincidência maravilhosa ele estar em Fortaleza participando desse evento da Fenapro”, detalha Evandro Colares, presidente do Sinapro-CE.

De acordo com Fernando Hélio, fundador do Nosso Meio, a palestra de Juliano vai abordar cases de campanhas e comentar os diferentes sucessos e falhas de cada uma.

“Escutando o Juliano a gente vai conseguir contextualizar e entender o porquê que algumas (campanhas) geram resultado e outras não, e conseguir balizar melhor as campanhas que a gente vai trabalhar nos próximos passos”, comenta Fernando Hélio.

“Meu sentimento é de felicidade, porque o que me trouxe para Fortaleza foi o Encontro Nacional da Fenapro e a Fenapro é muito sobre isso, sobre trocas. O que a gente tem de bom, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que é de onde eu sou, que eu posso compartilhar com o mercado do Ceará? Então, é realmente muito engrandecedor fazer essa troca”, pontua Juliano Brenner.