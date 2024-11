Renner consolida práticas ambientais sem aumentar custo para o consumidor; veja projetos

Há 16 anos, a Lojas Renner iniciou sua jornada rumo à sustentabilidade e hoje afirma ter consolidado práticas ambientais como valores fundamentais de sua atuação, sem onerar o consumidor final. Diante dos resultados, a companhia assumiu metas ambiciosas para essa agenda até 2030. A afirmação é do gerente geral de sustentabilidade da empresa, Eduardo Ferlauto.

Nossa premissa é não aumentar os custos. Para isso, trabalhamos internamente com comitês formados para discutir muito bem as soluções e viabilizar o não repasse", disse à coluna. Eduardo Ferlauto Gerente geral de Sustentabilidade da Renner

Segundo ele, atualmente, 80% das peças de roupas das marcas da magazine utilizam processos com menor impacto sobre o solo, a água e a biodiversidade, como fibras certificadas e materiais reciclados. A meta é atingir 100% até 2030.

Arquitetura sustentável e outras práticas

Legenda: Neste ano, a Renner foi a marca brasileira com a melhor colocação na primeira edição do ranking Most Sustainable Companies, lançado pela revista americana Time com as 500 empresas mais sustentáveis do mundo, além de fazer parte da “A-List” do CDP na categoria Climate Change, considerado uma espécie de Oscar da Sustentabilidade Foto: Divulgação Renner

Ao todo, a marca assumiu 12 compromissos de sustentabilidade, incluindo soluções regenerativas e circulares. Além do processo produtivo, a arquitetura das lojas também é pensada para reduzir os impactos ambientais, como o uso de móveis modulares que evitam o descarte durante modificações de layouts, a redução do uso de gesso no teto e a adoção de iluminação adaptável.

Atualmente, cerca de 40% dos fornecedores migraram para energias renováveis de baixa emissão. Os próximos desafios, apontou Eduardo, são expandir a logística reversa, retornando as sobras da produção têxtil ao processo e reduzir em 55% a emissão de CO₂ de cada peça de vestuário e calçado produzida pela cadeia de fornecimento, até 2030.

"Nosso algodão certificado iniciou sua jornada em 2016, atingindo 100% em 2022. Essa trajetória iniciou em 2008, com a criação da Fundação do Instituto Lojas Renner, nosso pilar social responsável pela criação do Comitê de Sustentabilidade", lembrou.

"Desde então, trabalhamos em busca de iniciativas que promovam a conformidade social, o desenvolvimento de toda a cadeia de fornecimento e práticas sustentáveis", listou.

Marca brasileira na COP29

Legenda: O gerente geral de sustentabilidade da Renner, Eduardo Ferlauto, e diretora de Gente e Sustentabilidade, Regina Durante, foram ao Azerbaijão representando a varejista Foto: Divulgação Renner

A Lojas Renner participou da COP29 , realizada entre 11 e 22 de novembro, no Azerbaijão, para apresentar sua trajetória de sustentabilidade e a meta 'Net Zero' para 2050, aprovada pela Science Based Targets (SBTi).

O objetivo é reduzir em 90% as emissões dos escopos 1, 2 e 3 até 2050, atingindo a neutralidade climática ao compensar os 10% restantes com créditos de carbono.

Criada por CDP, Pacto Global, WRI e WWF, a SBTi é uma iniciativa que visa mobilizar o setor privado a adotar metas de redução de gases do efeito estufa baseadas em evidências científicas, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas.

Veja o histórico da trajetória sustentável da empresa:

2008 - Fundação do Instituto Lojas Renner, que criou o Comitê de Sustentabilidade;

2011 - Lançamento do EcoEstilo, programa de logística reversa pós-consumo;

2013 - Introdução da sustentabilidade como valor corporativo e criação de uma área específica na companhia;

2016 - Definição de diretrizes estratégicas de moda responsável

2018 - Lançamento do Selo Re e da 1ª calça jeans com tecido reciclado do país

2021 - Inauguração da 1ª loja do varejo brasileiro com premissas de circularidade, encerramento do primeiro ciclo de compromissos públicos e remuneração da diretoria atrelada a metas ESG;

2022 - Lançamento da 1ª calça jeans rastreável do país (blockchain) e anúncio do 2º ciclo de compromissos públicos de sustentabilidade

Entenda melhor a temática 4 pontos que você precisa saber O que é ESG? ESG é a sigla, em inglês, para Ambiental, Social e Governança (Environmental, Social and Governance). O conjunto de práticas visa reduzir os impactos ambientais provocados pelas empresas e desenvolver um sistema econômico justo e transparente. Por isso, pode contribuir para a descarbonização da economia, termo usado para a redução da emissão de dióxido de carbono (CO₂), principal gás responsável pelo efeito estufa. ESG surgiu em um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2004, e também está atrelado aos Objetivos de Desenvolvimento da ONU. Por que o ESG é importante para o consumidor? O ESG é importante para toda a sociedade, considerando que o País é marcado por assimetrias socioeconômicas, herança do período colonial, escravista e de uma cultura patriarcal. Por isso, pode promover mudanças de equidade no mercado de trabalho, além de reduzir os impactos ambientais dos negócios, sobretudo em um contexto de crise climática. Compreender a importância da agenda ESG ajuda a tomar decisões de consumo baseadas em práticas ambientais e sociais, pressionando os negócios a se adequarem. O que é a Agenda 2030? A Agenda 2030 é um compromisso global firmado pelos 193 Estados-membro da ONU, com o objetivo de gerar desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental, considerando as prioridades de países e localidades. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são parte da Agenda 2030 O que é o Acordo de Paris? O Acordo de Paris é um pacto internacional voltado para conter o aquecimento global, aprovado como lei doméstica por 194 países e pela União Europeia, em 2015. Pelo tratado, a meta era manter o aquecimento abaixo de 2ºC e, na medida do possível, 1,5ºC.

