Grupo Edson Queiroz fortalece cultura empresarial para adotar agenda ESG: 'Fazer a lição de casa'

O Grupo Edson Queiroz (GEQ) iniciou uma transição para adotar de forma responsável a agenda ESG em 2025, a começar pelo fortalecimento da cultura empresarial. A informação foi dada pelo presidente da companhia, Carlos Rotella, durante o Congresso do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), nessa terça-feira (8), em São Paulo.

Segundo o executivo, inicialmente, o conglomerado fez uma reavaliação dos processos relacionados à segurança, saúde e meio ambiente, a fim de assegurar a conformidade antes de definir novas práticas.

“Olhamos para as lições a serem feitas em casa e, a partir disso, começamos um projeto baseado em uma metodologia, contratamos uma consultoria e estamos implementando uma série de medidas na companhia para deixá-la atualizada para termos ESG”, afirmou, destacando ações prioritárias de fortalecimento da cultura do grupo.

O conglomerado, com sede no Ceará e mais de 70 anos de trajetória, possui um portfólio de negócios diversificado. Dentre eles, a Nacional Gás (de gás liquefeito de petróleo), a Esmaltec (de linha branca), a Minalba (de bebidas não alcoólicas) e o Sistema Verdes Mares (mídia e comunicação).

A 25ª edição do Congresso do IBGC ocorre nestes dias 8 e 9 de outubro, no WTC Events Center, em São Paulo. Durante o evento, Rotella participou do painel Governança em evolução: o papel da transição cultural na geração de valor.

A apresentação teve moderação de Heloisa Bedicks, membro do conselho de administração da Mapfre, do conselho fiscal da Vale e da TIM, e do comitê de auditoria da Brasilseg e da Gasmig.

Wendell de Oliveira, CEO da Ligga Telecom, presidente do conselho de administração da Romagnole e membro do conselho da Ligga e Light, também debateu sobre o tema.

Terminal de GLP no Porto de Suape

Além disso, Rotella anunciou que a entrega do terminal de armazenamento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) no Porto de Suape, localizado em Pernambuco, está prevista para 2027.

A plataforma é fruto de uma nova empresa entre o Grupo Edson Queiroz, Oiltanking e Copa Energia, totalizando investimentos de R$ 1,2 bilhão.

Segundo o executivo, as obras devem iniciar entre o fim deste ano e o início de 2025. O terminal terá capacidade de armazenamento de 120 mil metros cúbicos (m³).

Para não restar dúvidas 2 pontos que você precisa saber O que é ESG ESG é a sigla, em inglês, para Ambiental, Social e Governança (Environmental, Social and Governance). O conjunto de práticas visa reduzir os impactos ambientais provocados pelas empresas e desenvolver um sistema econômico justo e transparente. Por isso, pode contribuir para a descarbonização da economia, termo usado para a redução da emissão de dióxido de carbono (CO₂), principal gás responsável pelo efeito estufa. ESG surgiu em um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2004, e também está atrelado aos Objetivos de Desenvolvimento da ONU. Por que o ESG é importante para o consumidor? O ESG é importante para promover mudanças de equidade no mercado de trabalho, além de reduzir os impactos ambientais dos negócios, sobretudo em um contexto de crise climática. Compreender a importância da agenda ESG ajuda a tomar decisões de consumo baseadas em práticas ambientais e sociais, pressionando os negócios a se adequarem.

