Banco do Nordeste homenageia jornalista Egídio Serpa, primeiro vencedor do Prêmio BNB

Em uma noite de celebrações, o Banco do Nordeste homenageou, na terça-feira (3), o jornalista Egídio Serpa, colunista e comentarista do Sistema Verdes Mares.

Serpa foi o primeiro vencedor do Prêmio BNB de Jornalismo, em 1984, há 40 anos. O material premiado consistia em uma série especial de reportagens sobre a seca no Nordeste, publicada no Jornal do Brasil, veículo do qual era repórter. À época, a reportagem gerou enorme repercussão em todo o País, denunciando a penúria das famílias acometidas pela estiagem.

"O troféu que recebi foi levemente deteriorado pelo tempo. Mas o BNB o recuperou e me deu de volta pelas mãos do seu presidente Paulo Câmara e de sua superintendente no Ceará, Eliane Brasil. Ao meu lado, minha mulher há 58 anos, Helena", destacou Egídio, cuja carreira soma 65 anos.

Durante a cerimônia, o BNB exibiu um vídeo que recordou a série de reportagens, incluindo a famosa foto de um faminto de Apuiarés, segurando um calango que, em seguida, ele cozinhou na água e sal para almoçar.

Segundo o jornalista, o Banco do Nordeste foi um vetor importantíssimo para que cenas como essa ficassem no passado. Hoje, ressalta o colunista, a região possui uma indústria moderna, um agronegócio vibrante e uma economia em franco crescimento.